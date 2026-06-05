衣服、枕頭泛黃污漬洗不掉？推3類洗衣神物　家用洗潔精也能搞定

在洗衣服、枕頭時常會有洗不掉的污漬、汗漬，就算用了小蘇打粉或是各種偏方都難以恢復到最初的樣子。



網紅魚漿夫婦日前就分享了他在X看到日本網友分享的洗衣服的小撇步，還稱是每個人家裡都有的，那個神器就是「含酵素的洗碗精（洗潔精）」。

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枕頭、白衣服泛黃怎麼清潔？1神物立刻潔白如新！

網紅魚漿夫婦日前在FB粉絲專頁分享他在X看到日本網友透露的洗衣服小妙招，衣服領口或袖口常常出現黃漬，其實只要一個小技巧，就能輕鬆洗乾淨。

這些惱人的黃漬，主要來自皮脂和角質氧化後的殘留物，成分是蛋白質，只要把它分解掉，就能徹底去除。而最聰明的方式，就是利用酵素，而且家裡其實早就有現成的清潔神器「含酵素的洗碗精。」

含酵素的洗碗精

1. 在桶裡倒入洗碗精與水，比例約1：4。

2. 把泛黃的衣服放進去，針對黃漬處輕輕搓洗。

3. 加入約60度的熱水，靜置1小時。

4. 之後照常丟進洗衣機清洗脫水，就能乾淨如新。

小提醒：溫度一定要控制在60度左右。太低效果不佳，太高則會讓酵素失去活性。



中性洗劑+過碳酸鈉+小蘇打

而貼文底下的日本網友留言分享，表示如果是白衣服或枕頭套那種頑固黃漬，可以試試先用「中性洗劑」清洗，再加上氧系漂白劑（如過碳酸鈉），最後加上小蘇打一起加熱，效果真的會讓布料煥然一新，就算是多年累積的枕頭套泛黃，也能徹底變白，保證讓你嚇一跳。

枕頭泛黃怎麼清潔？1招潔白如新

此外，英國《每日快報》報導，美國寢具製造商Down and Feather的清潔專家大衛・史密斯（David Smith）表示，使用「雙氧水＋水」，比例是雙氧水與水 1:1，將混合液體點塗在泛黃區域，靜置10至15分鐘，再以清水沖洗即可，10分鐘技能清除黃漬。

而將枕頭放到太陽底下曝曬，不僅能天然殺菌，還能加強潔白效果。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：白色衣服、枕頭泛黃刷不掉先別丟！內行用1款便宜清潔神物「陳年黃斑立刻潔白如新」，不是用過碳酸鈉】