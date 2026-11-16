換季衣物隔年現黃漬？日本專家揭皮脂惹禍　教收納關鍵+去漬方法

衣物突然出現惱人黃漬怎麼辦？日本洗衣研究家指出，黃漬是衣物內殘留的汗水與皮脂經過時間氧化所致，最好在換季收納前把污漬洗淨，不然隔年可能面臨衣物報銷的慘劇。



日本媒體《grape》報導，日本洗衣研究家平島利惠指出，這些看似突然冒出的黃漬，實際上是衣物內殘留的汗水與皮脂經過時間氧化所致，若未被完全清除，便會殘留在纖維深處。

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這些污垢長時間存放後會開始氧化，形成肉眼可見的黃斑，就像切開的蘋果放久會變褐色一樣。平島利惠特別提醒，夏季衣物因吸收大量汗水，更容易累積這些肉眼不可見的污垢。

因此她建議，最好在換季收納前把污漬洗淨，她也提出三大關鍵步驟：

首先，所有穿過的衣物無論穿著時間長短，都必須清洗後才能收納；

其次，吸滿汗水的上衣建議使用約40℃溫水清洗，這能提升洗劑效果，讓皮脂更容易被帶走；

第三，若衣物已出現黃漬或異味，可先以溫水加入鹼性粉末洗劑（編按：如過碳酸鈉或弱鹼性洗衣粉）浸泡30分鐘至1小時，再以洗衣機正常程序清洗，有效去除深層污垢，讓收納的衣服明年拿出來穿時仍保持潔白。

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