換季拿出衣物泛黃有怪味？日本家政婦揭4個收納錯誤+3個正確方法

隨著換季，許多人已開始將衣物拿出時，卻發現長期放置於衣櫃的衣服有一種有怪味，甚至發黃等情況。



擁有25年打理家務經驗的日本家政婦マミ分享，造成這些問題的主要原因是衣物保存方式不當，她也分享了3個在換季時正確的收納方法。

日本家政婦分享收納方法（01製圖；AI生成圖）

換季拿出衣物總覺得發黃有怪味，日本家政婦分享4個收納錯誤，3個正確收納方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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收納切忌1：使用塑膠袋，不透氣、易發霉泛黃

家政婦マミ表示，許多人取回送洗的衣服後，常直接連同外層塑膠袋掛進衣櫃。雖然這樣可以防止灰塵的滲入，但塑膠袋不透氣，容易將濕氣悶在衣物內，導致發霉或泛黃。

正確方法：如今部分乾洗店改用可長期保存的透氣防塵套，適合直接掛入衣櫥。如果不確定袋子是否透氣，也可以將塑膠袋取下，改用不織布防塵套保存。

收納切忌2：壓縮袋只適用短期收納！絲質、羊毛禁用防損壞

許多人會利用壓縮袋以節省使用空間，政婦マミ提醒，如果長時間使用壓縮袋整理，被壓縮後的衣物濕氣難以排出，容易產生異味或損傷布料，羊毛、絲質為最容易受影響的材質。

正確方法：マミ建議，壓縮袋僅適合短期換季收納，若要長期保存，仍應選擇透氣的收納袋，以保護衣物品質。

收納切忌3：防蟲劑勿放多種成分！除濕通風讓衣物不發霉

許多人時常在衣櫃中放置防蟲劑，並認為放多放幾種效果更好。但マミ指出，不同成分的防蟲劑可能互相抵消效果，甚至產生異味。

正確方法：一次只使用一種類型，並依說明書放在適當位置。

收納切忌4：衣櫃收納櫃沒有定期除濕

此外，衣櫃和收納櫃通常容易累積濕氣，如果沒有除濕措施，衣物容易產生異味或發霉。

正確方法：可在衣櫃中放置除濕劑，或將衣物放在墊高的木板上，保持空氣流通，並定期開門通風，維持乾燥環境。

マミ提醒，不妨檢查換季衣物收納，這樣明年拿出來時，衣服才能保持良好狀態。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：換季衣服拿出來發黃有異味怎麼辦？主婦曝3大收納禁忌，原來用真空壓縮袋超NG】