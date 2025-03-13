內衣褲清洗｜貼身衣物清潔5觀念　洗劑有「1大忌」　熱水洗更污糟

Netflix熱播台劇《童話故事下集》，幽默情節道破台灣婚姻關係常見的疑難雜症。其中男主角——曾學友（劉以豪飾）的母親，用「熱水煮內褲」的民俗衣物清潔觀念，不僅讓媳婦——林宜玲（柯佳嬿飾）感到頭疼，同時也引發全台劇迷共鳴。



到底私密衣物／內褲該怎麼洗？5大私密衣物清潔正確觀念一次學會（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5大貼身衣物清洗正確觀念（pexels@Sora Shimazaki；01製圖）

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1. 內褲別穿隔夜

冬天排汗量減少，或是長時間待在冷氣房且沒有外出，讓人心生僥倖，懶得更換衣物，甚至連內衣褲都省略！但其實，無論男女，分泌物大多由蛋白質組成，若不即時清洗，不僅會增加內褲的清潔難度，還可能造成私密處不適。專家提醒，如果發現私密處悶癢或不舒服，建議立即更換內褲，一天換幾次都沒問題，切勿因懶惰而穿隔夜內褲。

2. 內衣褲一律手洗或分開洗

內衣褲的清潔是一門學問，不只要洗得更仔細，清潔流程也有講究！專家建議，由於內衣褲會接觸人體最敏感的肌膚部位，應採用手洗或分開清潔，切勿與其他外衣一起清洗！若將內衣褲與外衣混洗，外界的細菌與髒污容易沾染內褲，進而增加私密處感染的風險。

3. 熱水洗內褲是大忌

既然內衣褲害怕細菌滋生，那麼《童話故事下集》劇中提及的「熱水煮內褲」為何是錯誤觀念呢？專家解釋，由於人體殘留於內褲上的分泌物以蛋白質為主，遇熱會凝固並深入衣物纖維，導致清潔難度提高、髒污殘留，無論怎麼洗都難以完全洗乾淨。

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4. 避開清潔度高的洗潔劑

除了建議使用冷水清潔內衣褲，以確保衣物壽命並避免髒污附著，專家也提醒，私密衣物的洗劑應選擇溫和、低刺激性的弱鹼性產品！若長期使用清潔力過強的洗劑，可能導致衣物顏色沾染殘留，甚至當洗劑未徹底沖洗乾淨時，與私密肌膚接觸後可能引發搔癢或敏感症狀。

5. 6個月至8個月就要替換

學會正確的內衣褲清潔觀念後，也別為了省錢而捨不得更換！專家建議，每6至8個月就應更換一批內衣褲。原因在於，內衣褲經過頻繁清洗後，面料纖維可能變質、變硬、變形，影響穿著舒適度，甚至增加摩擦不適的問題。此外，更無法保證每次清洗都能徹底去除細菌與髒污，長期累積的細小汙漬、細菌和化學纖維可能成為私密處健康的隱憂。

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