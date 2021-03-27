名牌手袋｜LV 2021夏季系列限量登場　漸變色成大熱哪款入門必買?

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-27 13:00

【Louis Vuitton｜名牌手袋】Louis Vuitton每年夏日都會推出季節限定系列，今年夏季系列「By the Pool」，以漸變色Monogram設計為主調，粉嫩漸變色調成為大熱，顏色及設計令人一看立即引爆少女心！

【Louis Vuitton｜名牌手袋】Louis Vuitton全新夏季系列「By the Pool」，主打漸變色Monogram設計，亦設「一袋多用」的手袋款式，粉嫩漸變色調充滿夏日感。(Louis Vuitton)

Louis Vuitton每年夏日都會推出季節限定系列，2020年夏季系列「LV Escale」以日式紮染工藝Shibori為設計靈感，透過3種色彩漸層渲染，演繹夏日度假時份的藍天白雲風情。



Louis Vuitton全新夏季系列「By the Pool」 主打漸變色Monogram

今年的夏季系列「By the Pool」以漸變色Monogram設計為主調，配合淺藍、粉紅色、奶油色3種柔和色調，勾勒出柔美清新的氣息。品牌將OnTheGo、NéoNoé、Sac Plat等多款大熱款式重新演繹，注入漸變色調以及特大Monogram圖案，帶來嶄新感覺。

系列亦推出2款新手袋設計：Marshmallow 以及 Papillon bb，均設有可拆卸肩帶，可按照自己喜好以及當天造型選擇使用方法。Papillon bb更延續「一袋多用」的熱潮，如同過去極受歡迎的款式； Multi Pochette Accessoires具印有品牌名的運動風粗肩帶，以和可拆卸迷你圓形拉鏈袋，一個價錢換來多款變化，十分抵玩！

▼▼▼（按圖看）Louis Vuitton「By the Pool」 2021夏季系列款式推介，迷你Pochette Accessoires只$6xxx入手，可單獨使用或繫於手袋、皮帶上。▼▼▼

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DIOR漸變色調手袋同樣注目

Louis Vuitton推出漸變色調手袋款式，至於DIOR，亦在2021春夏季為Book Tote、Saddle、Lady Dior等大熱款式以及新款Dior Double注入粉紅和靛藍漸層色調，打造奢華感。撇除Louis Vuitton和DIOR，CHANEL、FENDI、Chloé亦曾推出過漸變色手袋，哪款是你的心頭好？

▼▼▼（按圖看）DIOR大熱款加設漸變色調更高質？CHANEL、FENDI多個品牌過往亦推漸變色手袋，炙熱程度不減？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜（按圖看）CHANEL 2021春夏系列手袋融入淡粉紅色調，按圖看款式推介，不到萬元就能入手？（延伸閱讀）▼▼▼

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