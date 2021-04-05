撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-05 18:00

【名牌手袋保養】名牌手袋價值不菲，大多以真皮製成，若能好好保養，不但延長使用壽命，同時更為保值。但當手袋弄髒有污漬時，一用錯方法清潔，分分鐘可能親手毀了你心愛的手袋！

蔡卓妍(阿SA)擁有多款名牌手袋。（IG／＠choisaaaa）

英國專門清潔與修復手袋的The Handbag Clinic創辨人Charlotte Staerck就曾分享過一些手袋保養方法。一般人應為性質溫和、可用於清潔的濕紙巾，其實可能會愈抹愈污糟，令袋身出現更明顯的污漬。名牌手袋清潔時該避免使用什麼產品？以下就教大家名牌手袋正確清潔方法4步曲！

▼▼▼【按圖看】名牌手袋去漬小工具「零成本」家中一定有？名牌手袋正確清潔方法4步曲▼▼▼

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名牌手袋多久清潔一次 哪類清潔劑必須避免？



對於手袋保養，並不是待發現污漬時才進行清潔，而是如日常護理皮膚一樣，需要定期清潔；至於清潔的次數，Charlotte Staerck建議需視乎手袋的的使用頻率，如果每天使用，需每2至3個月為手袋進行一次進行清潔；而如果僅在週末或是特殊場合使用，則可約6至9個月清潔一次。

何超蓮也是LV經典「老花」的粉絲之一。(laurinda_ho@IG)

使用潤手霜要小心 存放手袋避免陽光



大部份女生平日習慣在雙手塗上護手霜，需避免於剛塗完護手霜就手握手挽位置，以免沾上了過多油脂，如令真皮手挽顏色變深。另外，在穿搭造型上也需加強注意，要是你當日衣着為深色，則需避免使用淺色調的手袋，以防衣物有機會掉色，弄髒手袋。



使用手袋過後，並不能隨便把它放置於家中的一角，亦需避免陽光直接照射，以免出現皮革褪色的情況，正確應是將其放入塵袋內，作為一個防塵的保護；另外，也可先將大量的雪梨紙放入袋身作承托支撐，讓手袋形狀還原挺身，甚至可特別訂造一些收納內袋，避免袋形與袋角出現凹陷的情況，變相延續手袋壽命。

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