春夏穿搭｜BlackPink 百褶裙穿搭攻略　甜美青春以外5種風格示範

撰文：Dappei 搭配
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隨著主流影劇的形象塑造，「百褶裙」似乎已成了青春洋溢的代名詞，是日本高校劇中的女學生制服，也是歐美 YA 片裡 Queen Bee 的標配單品，雖都是元氣活力的象徵，但一款清純可人、另一款嬌氣又帶些微辛感。除了上述兩種經典風格以外，其實還有更多穿搭提案值得嘗試，本篇就整理 5 種百褶裙穿搭 style 供搭黨參考！
一條百褶短裙怎樣搭出5種穿搭風格（含韓國女團BlackPink穿搭示範）▼▼▼
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Dappei 結語：
甜美可愛、青春俏皮或許已是所有人對百褶裙的刻板印象，但隨著流行趨勢的流轉，今年它又被推送到你我眼前，更在一眾穿搭型人的巧思之下呈現出更多樣貌，希望各位看完這篇後，別再覺得它是未成年少女的專利了。
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