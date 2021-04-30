春夏穿搭｜BlackPink 百褶裙穿搭攻略　甜美青春以外5種風格示範

穿搭筆記
撰文：
最後更新日期：

隨著主流影劇的形象塑造，「百褶裙」似乎已成了青春洋溢的代名詞，是日本高校劇中的女學生制服，也是歐美 YA 片裡 Queen Bee 的標配單品，雖都是元氣活力的象徵，但一款清純可人、另一款嬌氣又帶些微辛感。除了上述兩種經典風格以外，其實還有更多穿搭提案值得嘗試，本篇就整理 5 種百褶裙穿搭 style 供搭黨參考！

一條百褶短裙怎樣搭出5種穿搭風格（含韓國女團BlackPink穿搭示範）▼▼▼

+29
+29
+29

Dappei 結語：

甜美可愛、青春俏皮或許已是所有人對百褶裙的刻板印象，但隨著流行趨勢的流轉，今年它又被推送到你我眼前，更在一眾穿搭型人的巧思之下呈現出更多樣貌，希望各位看完這篇後，別再覺得它是未成年少女的專利了。

相關文章：【按圖看】碎花裙能增加春夏氣息，不過需避開某些剪裁；如何可視覺更顯瘦？必看5大穿搭小貼士▼▼▼

+5
+5
+5

相關文章：按圖看搜尋引擎以數據推算的「7大流行穿搭單品」名單，當中有1款可覆蓋腿部線條、顯腿長▼▼▼

+29
+29
+29
飄逸長裙、半透明質料襯出春日氣色　即睇15款OL春季職場穿搭示範
【小性感】應露則露不賣肉！知性派對穿搭術　六招制衡青春少艾
高腰顯成熟、多層裙擺襯出品味　即睇牛仔長裙16種溫暖穿搭示範
有帽衛衣都可穿出職場成熟韻味？　即睇襯褲襯裙15種日系穿搭示範
161cm韓妹重74kg遮肚腩靠百褶裙　泳衣視覺-10kg關鍵「胸大過肚」
【穿搭】BLACKPINK、IU、秀智愛牛油果綠 一招襯出韓式青春休閒風
百褶裙令粗腿瞬間隱形　襯西裝褸顯腰線　不運動不節食也能輕鬆瘦
BLACKPINK Jennie︱人間香奈兒16套CHANEL穿搭　拼出青春貴氣風？
【顯瘦穿搭】微胖女生必睇！百褶裙選購攻略：裙頭、質地點揀？
約會穿搭｜7種讓男生反感的衣著打扮　太性感露腿可能被扣分？
18歲木村光希被嘲「五五身材」？5招顯高穿搭秘訣拯救腰長腳短
王妃穿搭｜凱特最愛飾物品牌盤點　耳環粉絲必入手平價高質感之選

延伸閱讀：

看了好燒！初春穿搭哲學，韓妞的百褶裙再度席捲韓國街頭！

誰說一定要多層次才能遮肉？「微胖女生」的 5 招春夏顯瘦穿搭術，讓你穿少少也能視覺 -5 公斤！

原文：春夏「百褶短裙穿搭」5 種風格範本：搭西裝外套 2021 最流行，配馬卡龍針織衫約會必勝！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。