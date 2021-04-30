春夏穿搭｜BlackPink 百褶裙穿搭攻略　甜美青春以外5種風格示範

隨著主流影劇的形象塑造，「百褶裙」似乎已成了青春洋溢的代名詞，是日本高校劇中的女學生制服，也是歐美 YA 片裡 Queen Bee 的標配單品，雖都是元氣活力的象徵，但一款清純可人、另一款嬌氣又帶些微辛感。除了上述兩種經典風格以外，其實還有更多穿搭提案值得嘗試，本篇就整理 5 種百褶裙穿搭 style 供搭黨參考！

一條百褶短裙怎樣搭出5種穿搭風格（含韓國女團BlackPink穿搭示範）▼▼▼

Dappei 結語：

甜美可愛、青春俏皮或許已是所有人對百褶裙的刻板印象，但隨著流行趨勢的流轉，今年它又被推送到你我眼前，更在一眾穿搭型人的巧思之下呈現出更多樣貌，希望各位看完這篇後，別再覺得它是未成年少女的專利了。