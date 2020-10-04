腳底皮膚｜常穿高踭鞋易令角質層增生？　做足2件事保持雙腳靚靚

30歲的Amy是個空姐，因工作需求長期穿着高跟鞋，又時常站立、走來走去，導致腳掌前側角質變厚，一到冬天就便龜裂流血，只好求診治療。皮膚科醫生張瑋庭表示，這樣的狀況很常見，因人的腳底每天都跟地面、鞋子摩擦，又得承受體重，自然而然角質層就會增生、變厚，只要適當的去角質，並在洗澡後擦乳液保濕，就可以改善這種狀況。

如何改善腳底角質增生？

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腳底角質增生 跟年紀、鞋款有關

因為腳底沒有皮脂腺可以分泌油脂來保濕，加上人每天行走，腳底腳跟不斷摩擦，用各種工具去角質的速度，完全比不上局部角質層增生的速度，增生力超盛，勾絲襪、蹭床單，一到冬天甚至乾裂、流血，令人非常困擾。張瑋庭醫師指出，其實這跟老化也有關係，人年紀大了新陳代謝變慢，角質層不斷累積，所以腳底也越來越厚。

也跟穿着的鞋子有關，如Amy長期穿高跟鞋，重力集中在前端腳掌，也會使腳尖左右兩側變粗糙；加上天氣熱、下雨天大家都愛穿夾腳拖，沒有完整包覆的狀態下，加深腳跟與地面磨擦，也會讓腳跟變厚。

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洗完澡後擦乳液保濕 去角質產品一周一次

洗完澡後，趁着角質含水量高的時候，趕緊擦乳液保濕是唯一的解法。張瑋庭醫生提及，市面上有許多去角質的方法，像是用銼刀或是工具磨，磨出一大堆皮屑，不僅有成就感，還能還原腳跟，但她提醒，過度使用可能會造成傷口；或是可以脫去一層皮的足膜，換得嬰兒般的肌膚，她說這些方式都是暫時幫助，一周使用一次為限，過度使用可能會造成接觸性皮膚炎，還是積極保濕最重要。

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長期未改善 可能是汗皰疹、黴菌

乳液可以選用含有水楊酸、果酸或尿素成分的，如10至30%的尿素可以幫助角質溶解，想磨去腳皮可以用磨砂膏、浮石。若是長期都未改善，可能要考慮是否有其他疾病因素，如汗皰疹、黴菌感染等，只要出現破皮、痛癢、小水泡、紅腫，都可就醫檢查。張瑋庭醫生說，有時我們無法改變工作環境和鞋子，但可以多用乳液保濕，才能避免冬天乾裂，甚至是雞眼發生。

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