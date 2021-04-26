愛情｜擁抱姿勢揭戀人關係　5種擁抱方式解密　看出伴侶有多愛你

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-26 22:00

【愛情／兩性關係】擁抱是人與人之間其中一個用來連接情感的方式，根據媒體Goodtoknow的報導，美國關係專家Dr. Pam Spurr指出擁抱除了帶為對方帶來溫暖，更是一個讓情侶間維持親密的方式，為彼此提供情感上的聯繫，仍能讓另一半產生幸福感。如果情侶之間缺乏了擁抱這一舉動，或會容易影響一段關係的親密程度，故千萬別吝嗇你的擁抱。

擁抱可讓一對情侶感受到對方的愛，故不能吝嗇。(Chermiti Mohamed@unsplash)

不過，你又知道原來一個細微的擁抱行為也能反映出你與另一半的感情狀況嗎？Dr. Pam Spurr亦曾分享過這方面的看法，以及美國肢體語言專家Patti Wood與美國媒體LittleThings分享和網站bodylanguagelady的文章指出不同擁抱方式如何反映出情侶真實感情狀況。

▼▼▼【按圖看】擁抱姿勢揭開二人關係，你與另一半的真實感情狀況是......▼▼▼

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