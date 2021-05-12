高海寧隔離必帶護膚品　女生「走佬袋」清單有1件急用時不能等！

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-12 19:02

【隔離必備物品清單】高海寧因工作關係在內地酒店接受隔離，隔離期間，她身邊必備的護膚品，包括1款精華液以便急救暗瘡。 變種新冠病毒來勢洶洶，大家擔心有機會被送往檢疫中心隔離，一旦中招，女生的「走佬袋」應帶備什麼？《01女生》整合一份女生必備清單，15件物品記得要帶，其中一樣帶漏了，緊急要用等人救濟會萬分狼狽！

高海寧因工作關係正在內地酒店接受隔離，不忘帶備護膚品維持皮膚至最佳狀態。(sammkoling@Instagram)

高海寧（高Ling）於小紅書指自己非常需要安全感，即使隔離也帶備大量護膚品，其中5件護膚品更是必備。

高海寧隔離期間5件必備護膚品

高海寧喜歡試用不同產品，她擔心發生皮膚過敏的情況，CLARINS賦活雙精華成為長期必備之物，一旦發現皮膚不適，馬上使用來穩定皮膚；另外，帶備EMK Beverly Hills面部排毒去粉刺淨逗精華液，對付隔離期間突然冒出粉刺暗瘡。還有什麼護膚品是高海寧隔離必備？立即為大家公開！

▼▼▼按圖看高海寧5件隔離必備護膚品，CLARINS賦活雙精華帶在身上令她安全感增加，隔離期間隨時有機會要急救皮膚，有什麼可派上用場？▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

即使短期未必有需要往外地接受隔離，但現時政府實施措施，居住大廈若有人感染變種病毒，同座居民均需送往檢疫中心隔離，直至檢測陰性才能離開，換言之，大家都有機會要過上隔離日子。

15樣隔離必備之物 其中一件好重要急用時不能等

不少曾入住隔離營的市民稱安排混亂，隔離營日用品、罐頭等物資短缺等等，以致不少人都已及早預備「走佬袋」。

日常用品基本需要如杯麵、Sim卡或拖板等大家都知，但女生要顧及維持平日護膚及生理需要，有些必備之物不可帶漏。以下的「女生老佬袋必備清單」，大可令你隔離期間也可護膚又解悶，其中一件尤其重要，當有需要使用時，若要等人救濟就會很狼狽！

▼▼▼按圖看編輯推介15件隔離必備之物，無聊時可隨時用美容棒瘦臉？減肥都可食零食？有1件物品對女生更重要，需要使用時，一刻都不想等！▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼同場加映｜高海寧公開瘦臉方法，只需3分鐘做4個動作，就可減走包包臉？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼同場加映｜高海寧（高Ling）早上護膚步驟公開，6步養成少女美肌，最後一步不做超易「顯老」！（延伸閱讀）▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

▼▼▼同場加映｜高海寧分享睡前進行瑜伽還可以改善失眠問題，躺著做幾個簡單動作還可以同時瘦大腿（延伸閱讀）▼▼▼