名牌手袋減價｜LOEWE、BALENCIAGA官網限時7折　30款人氣抵買之選

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-25 17:00

【名牌手袋／減價／LOEWE／BALENCIAGA】外國各大購物平台年中減價季正式開鑼，LOEWE、BALENCIAGA兩個名牌亦參一腳，於官方網站推出限時優惠，多款人氣手袋款式減至7折，最平5千有找，絕對要把握低價入手機會！

【名牌手袋減價】LOEWE、BALENCIAGA官方網站推出限時優惠，多款人氣經典手袋款式7折，不容錯過！(loewe@Instagram)

LOEWE多款人氣手袋列入7折減價區



LOEWE官方網站由即日起至6月14日進行減價優惠，手袋款式達7折折扣，人氣款式Balloon Bag以及Flamenco Clutch都包括在內，前者有著水桶流線輪廓，激減近6千；後者抽繩兩端飾有流蘇，剪裁設計獨特。

另外，LOEWE去年與美國藝術家Ken Price合作的系列手袋亦設減價，印上城市畫作的Hammock、Gate Bag經典又具藝術感。LOEWE減價貨品亦不少得夏天適用的籐袋款，折後4千多就能入手。LOEWE提供免費送貨，而且在到貨日的14天內亦設免費退貨服務，不容錯過！

▼▼▼【按圖看】LOEWE 15款減價精選，經典Puzzle Bag 7折入手！▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

BALENCIAGA經典款限時7折 低至$4,XXX

如愛購入名牌經典款的女生，便不能放過BALENCIAGA官方網站的優惠。Classic City、Everyday Camera Bag、Everyday Tote等多款經典手袋限時7折，加上大部份減價款式以黑色、灰色為主，百搭又耐看；預算較低的女生，亦可選擇Navy Small Cabas、Trade East-West兩款帆布手袋，折後低至HK$4xxx，相當抵買！

▼▼▼【按圖看】BALENCIAGA 15款減價精選，大部份4位數買得到？▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼同場加映｜Farfetch年中折扣季減價現正開始，Marni、Chloé 、JW Anderson減價手袋，過萬元手袋低至4折入手！Tory Burch人氣款減價後$4,XXX！（延伸閱讀）▼▼▼

+ 25 + 25 + 25

▼▼▼同場加映｜FENDI、GUCCI、CHLOÉ等「10個名牌童裝手袋推介」，大人用也零違和感最平$7XX入手！▼▼▼（延伸閱讀）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼同場加映｜LOEWE、CELINE、FENDI、Chloé等品牌均推出新款藤織袋，按圖看15個款式推介，哪品牌款式HK$2,000有找？（延伸閱讀）▼▼▼