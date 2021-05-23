護膚｜張寶兒5款回購護膚品　夏日保濕5貼士：為皮膚降溫助吸收

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-23 12:00

張寶兒（Bowie）在YouTube 頻道分享夏日回購護膚品，被形容「富家女」的她，護膚品也並非全是貴婦級，但每支仍不過千元。其中1款產品套裝更能急救肌膚，首天使用已經感到皮膚變得飽滿，被張寶兒稱為「寶物」。

【張寶兒｜回購護膚品】張寶兒（Bowie）日前於YouTube Channel分享夏日回購護膚品，她指在潮濕的夏日亦需做好保濕工夫，以免皮膚缺水。(_bowiecheung@Instagram)

夏季保濕方法有唔同？5個夏日保濕貼士

張寶兒分享，皮膚於今年變得穩定，即使每個月生理周期期間，膚質仍沒太大問題，全因用上一系列以清潔、保濕為主的護膚品。

許多人以為，冬天才重視保濕，其實在潮濕的夏天，保濕同樣重要，只要技巧有所不同。使用清爽快吸收及有效鎖水的護膚品尤其重要；同時，洗臉次數亦不需過於頻密，過度清潔隨時有愈洗愈乾的反效果，夏日油脂分泌特別旺盛，還有什麼保濕方法需特別注意？

▼▼▼按圖看5個夏日保濕貼士，塗護膚品前做多1步加快吸收？▼▼▼

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張寶兒夏日護膚重點：不重油份5款夏日回購護膚品推介

張寶兒指自己會於潮濕的夏日塗拭一些不重油份且能保濕的護膚品，如透明質酸，以免皮膚缺水。張寶兒推介的5款產品全部適合夏季使用，更是回購之選，馬上看看她的介紹！

▼▼▼張寶兒5款夏日回購護膚品推介，夏季特別愛用透明質酸，哪套裝被她當作「寶物」急救皮膚？▼▼▼

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3星期急救套裝成護膚「寶物」：用後飽滿明亮

張寶兒極力推介GENEheal三週奇蹟套裝，指是她用過最好、最好的護膚品，更將其形容為「寶物」。套裝共有3支不同功效產品，包括1號深層亮膚緊緻療膚劑、2號因子修復精華、3號全效推進精華，按照次序3星期內使用即能急救肌膚，做到美白、保濕、緊緻肌膚的功效，用後不但皮膚變飽滿、明亮，翌日亦不會出油，仍能維持到一定的效果。

雖然套裝價格將近2千，但平均1支產品僅需數百元，性價比極高；而且用完整個套裝則可用回日常的護膚品，當作急救之用相當不錯。

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