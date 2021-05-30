護膚｜白滑美背5大保養秘訣夏日必讀　精選10件好物對付油脂暗瘡

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-30 08:00

護膚｜露肩、吊帶背心、比基尼｜夏天到，若然背部皮膚乾、毛孔粗大，或者有暗粒、暗瘡等，礙眼又不美觀。背部與臉部一樣，做好保養，要先了解皮膚變差成因，從而改善，至於背部護理產品點揀？快速還原白滑美背，又有什麼貼士？

美背｜背部保養與臉部肌膚保養同樣重要，只要先了解導致成因，改善生活習慣，再配合一些背部產品即能還原白滑美背！(missjni@Instagram)

護理背部，與臉部保養一樣，不可忽視 ，日常需注重皮膚保濕度，背部也要塗乳液以免皮膚變乾燥。天氣炎熱出汗多，油脂分泌旺盛，容易影響毛囊，有機會造成多暗瘡，若平日作息不注意，簡單如運動後沒有即時洗澡，又或床單沒有勤洗換等，這些習慣看似無傷大雅，但卻是美背大忌。

▼▼▼按圖看背部乾燥、毛孔粗大，以及背長暗瘡的5大成因， 改善方法原來簡單易做▼▼▼

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編輯精選10款「美背」產品

背部皮膚保養不能懶，洗澡後切記要塗潤膚乳替背部肌膚即時保濕，定期使用磨砂產品去除老化角質，也有助解決背部乾燥和毛孔粗大等問題；若背部暗粒、暗瘡已形成，則也不可不理，可以去痘產品去印或除疤膏。

白滑美背產品，市面上有什麼選擇？《01女生》精選10款「美背」產品，包括磨砂膏、潤膚霜，以及可對付背部油脂粒及暗瘡的好物，可供大家參考。

▼▼▼按圖看：10款「美背」產品精選； 美背緊記要定期身體磨砂去角質，以及淨痘、去印▼▼▼

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