UNIQLO、GU感謝節第2週減價｜必搶T恤、棉麻褲　10大人氣抵買精選

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-27 18:50

【UNIQLO、GU感謝節減價】UNIQLO與GU一連14日的「感謝節」優惠將踏入第2週，品牌更新一連串的限定減價貨品，包括多款夏日背心和短褲；優惠期至6月3日，別錯過以超抵價入手的最後機會！

【UNIQLO、GU感謝節減價】UNIQLO與GU攜手舉行的「感謝節」第2週減價優惠期為5月28日至6月3日，別錯過以超抵價入手的最後機會！(UNIQLO)

UNIQLO、GU感謝節第2週 把握最後減價機會

UNIQLO與GU攜手舉行的「感謝節」已於5月21日開鑼，多款人氣單品限時特價非常吸引，而第2週減價優惠期為5月28日至6月3日，多款服裝售價低至百元以下，用於搭配平日穿搭最好不過，亦能襯出多款簡約又清爽的夏日造型。

UNIQLO人氣素色T恤減價 必搶防曬外套

UNIQLO在第1週減價優惠主打「清涼感」的Sport Utility Wear和AIRism系列，適合用於運動造型。是次第2週限定減價則著重休閒感的日常服飾，如皇牌U系列圓領短袖T恤，素色設計下搭配度高，不管是配襯牛仔褲、短褲甚或裙裝都很好看。

減價貨品亦包括AIRism抗UV網紋長袖連帽外套，折後只需HK$149就能入手！質感清涼之餘，更能直接阻隔太陽；外套共11色選擇，包括極易搭配的黑、白、灰色，就連薄荷綠、粉橙色也列入減價當中，為夏日造型帶來色彩。

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除了減價貨品外，UNIQLO、GU的新品亦同時登場。(GU)

GU減價貨包括文青連身裙 $129兩件精選吊帶背心

GU多款人氣連身裙於第1週「感謝節」設有減價優惠，今次第2週亦將一些熱賣款以優惠價發售，如共有3色的Band collar gather dress，深藍、白色以及卡其色均屬百搭的顏色，配合A-Line剪裁與腰帶設計拉高腰線，打造更好身形比例，亦散發出滿滿文青感。

另外，以優惠價HK$129就能購入2件精選吊帶背心，夏天穿著不會感到侷促又能吸汗，實用程度高；而在第2週「感謝節」單次購物滿HK$300，即獲贈GU Mask乙包（Beauty Mask或Dry Mask），有興趣的女生不妨快快入手！

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