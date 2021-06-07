MUJI｜無印票選5款神級美妝品　日女生追捧「萬用油」清千年黑頭

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-07 18:53

【MUJI無印良品｜美妝護膚】MUJI的美妝品著重天然成份、價格實惠，向來受歡迎，云云產品哪款最好用？日本媒體向女性用家調查， 票選用過最好的產品，千挑萬選突圍而出5 款被形容為「神級」，包括一款去黑頭的「萬用油」，一直是日本女生追捧的好物之選。

【MUJI無印良品｜美妝護膚好物】日本雜誌《anan》邀請200名20至39歲女性評選MUJI美妝品的好用之選，全部不過$150，性價比極高。(MUJI GLOBAL@Instagram)

日本女生票選5大MUJI神級產品

MUJI推出的美妝品一向受日本女生追捧，尤其低刺激性系列，無酒精及香料，適合敏感肌，不少用家讚好及回䐟。日本雜誌《anan》向200名女性用家進行調查，邀請評選使用過最好用的MUJI美妝品，最後選出5款被形容為「神級」好物，全部價錢不過$150，性價比高。

▼▼▼按圖看200名日本女生票選的MUJI 5大人氣護膚品，其中一款$55一物多用，集結爽膚水、乳液、精華等功效。▼▼▼

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MUJI為敏感肌女生推出一系列低刺激性護膚品，日本女生尤其喜愛「敏感肌爽膚水 – 高保濕」，爽膚水可為皮膚打好基礎，令後續護膚品更吸收，好用程度讓不少日本女生於社交平台分享用至空瓶。

草本全效啫喱和可可巴油亦長期贏得口碑。草本全效啫喱高度滋潤皮膚，具備爽膚水、乳液、精華多重功效，洗臉後直接使用，省時又有效。

【MUJI無印良品｜美妝護膚好物】日本女生愛用可可巴油去除黑頭、粉刺，亦會當成髮尾油使用。(__yuuu.____@Instagram)

「萬用油」有效清千年黑頭？

日本女生圈子長期熱捧的可可巴油，堪稱「萬用油」，可全身使用，加以按摩可為身體保濕，亦可當髮尾油使用。日本女生更愛來去除黑頭、粉刺，濕敷鼻頭後，慢慢打圈按摩，即能解決「士多啤梨鼻」，更可收毛孔，有「去黑頭神器」之稱，是無印必入手之選。

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