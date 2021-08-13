盤點10款2021水桶袋｜LV、Chloé、Gucci、Prada新舊網紅款式一覽

水桶包揹起來年輕、自在、不受拘束，不論日常上班或正式場合都很適合配戴。水桶袋從來沒有離開過時尚圈，因為它一直都像經典袋款一樣的存在，絕對是一年四季都可以使用的必備包款！
這幾季，水桶袋再度以各式各樣的袋款呈現，也趕上小包風潮推出了小款迷人的小水桶。以下VOGUE嚴選多款時髦水桶袋，今年就入手這幾款最讓人心動的最新設計和經典款式吧！
水桶袋的由來小故事
你知道嗎，水桶袋一開始其實是被設計成裝香檳的袋子！1932年，Louis Vuitton第三代傳人Gaston Louis Vuitton先生為某位香檳區釀酒商訂製了一款可以裝得下五瓶香檳的Louis Vuitton袋子，底部堅固，上頭則可以束口保護香檳，沒想到後來許多名人出門野餐也帶著這款袋，於是Louis Vuitton第一款抽繩水桶袋便一直火紅至今了！
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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021水桶袋推薦｜10款最讓人心動「精品水桶袋」最新設計和經典款式全盤點】