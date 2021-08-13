盤點10款2021水桶袋｜LV、Chloé、Gucci、Prada新舊網紅款式一覽

水桶包揹起來年輕、自在、不受拘束，不論日常上班或正式場合都很適合配戴。水桶袋從來沒有離開過時尚圈，因為它一直都像經典袋款一樣的存在，絕對是一年四季都可以使用的必備包款！



這幾季，水桶袋再度以各式各樣的袋款呈現，也趕上小包風潮推出了小款迷人的小水桶。以下VOGUE嚴選多款時髦水桶袋，今年就入手這幾款最讓人心動的最新設計和經典款式吧！

水桶袋的由來小故事

你知道嗎，水桶袋一開始其實是被設計成裝香檳的袋子！1932年，Louis Vuitton第三代傳人Gaston Louis Vuitton先生為某位香檳區釀酒商訂製了一款可以裝得下五瓶香檳的Louis Vuitton袋子，底部堅固，上頭則可以束口保護香檳，沒想到後來許多名人出門野餐也帶著這款袋，於是Louis Vuitton第一款抽繩水桶袋便一直火紅至今了！

Alexander Mcqueen、Loewe、Tory Burch均推出七彩糖果色水桶袋，滿足喜歡搭配的女生們需要！還有其他紅爆IG界的水桶袋款式（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 63

同場加映：WOC鍊帶包推介！30款入門手袋盤點 LV、Gucci、CHANEL外還有……（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 26

同場加映：2021新款手袋︱推介7個性價比高小資手袋 黑色百搭返工約會兩用（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 17

延伸閱讀：

購包夢幻指標！愛馬仕 Hermès 經典Constance康康包，五點你必須認識的事

2021最想購入的10大精品包款推薦，從入門款、經典款到「斷貨超難買款式」一次盤點

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021水桶袋推薦｜10款最讓人心動「精品水桶袋」最新設計和經典款式全盤點】