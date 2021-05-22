3家日本二手精品網店推薦　LV、CHANEL、DIOR手袋飾物半價可入手

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-05-22 07:02

一直有在關注精品手袋的女生，應該也有發現，因為疫情的關係，越來越多人把目光轉向二手包或是vintage包了吧！畢竟它們的價格相對好入手，還自帶一股歷經時間淬鍊的韻味，有時還能遇上難得一見的絕版包～這次就來推薦3家日本「二手精品」店，一直苦尋不到夢想包款，或是手癢到不行的時尚控們，不妨就到網路上逛逛吧！

買手袋來逛逛以下3家日本「二手精品」網店，不但有中文介面，還支援全球配送（點擊放大閱讀）▼▼▼

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網路買包注意事項

畢竟這次要網購的，是貴鬆鬆、價格不斐的精品包，所以～小編也要來提醒你關於「網路買包」的注意事項。

首先，挑選店鋪一定要找有信譽的店家，像是日本正規的二手店都有受到政府嚴格控管，兜售假貨很有可能會被吊銷執照！

再來，買包前一定要先做好功課，每款包包都有自己的一個價錢在，發現便宜到太不對勁的，請不要貪小便宜下單！

另外，二手包在販售的時候多會附註它是幾成新、是否有汙損，事先詢問店家是否能拍下汙損位置，先確認好包包的狀況再下單也不遲。

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