CHANEL耳環性價比高　$2XXX入手Hermès手鐲　20款入門級名牌飾物

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-11 12:00

【CHANEL／Hermès／名牌飾物】精緻簡約的飾物成為造型加分的元素，CHANEL、Hermès、CELINE等奢侈時裝品牌推出的飾物價格相對親民，就連Hermès皮革編織手鐲都能以HK$2,400親民價就能入手。精選20款名牌耳環與手鏈，作為入門收藏最適合不過。

CHANEL、Hermès、CELINE等名牌的飾物價格相對親民，CELINE Knot Extra-Thin Bracelet更是火熱款式。(raphaelle_dvn@Instagram)

精選20款名牌飾物 「親民價」CELINE、Hermès成入門必備？

最簡單為造型加添吸睛細節的方法，便是戴上手鏈／手鐲；比起銀色調設計，玫瑰金和金色調設計帶有讓膚色顯白的視覺效果，DIOR、CELINE等品牌均有推出纖細幼身的手鏈以及手鐲，款式時尚耐看。當中，CELINE Knot Extra-Thin Bracelet更為品牌的爆紅款式，扭結設計簡約獨特，容易搭配不同服裝風格，無論是肉肉手腕還是纖幼手腕的女生同樣適合，加上以圈環方式套入，佩戴方便。

此外，亦可考慮入手Hermès Glenan手鐲，小牛皮編織紋搭配鑲飾Glenan鎖扣有特色又具辨識度，重點是性價比極高，售HK$2,400，以奢華路線的Hermès來說，實屬入門必備單品。Hermès Glenan手鐲款式傾向中性設計，女生們可入手不同顏色送予另一半，當作情侶款首飾也相當不錯。

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另外，人氣極高的CHANEL耳環也是不容錯過的款式，雙C設計搭配水晶讓人一眼就知是CHANEL出品，經典又辨識度高，最低3千多就能入手一對。CHANEL以外，FENDI、BURBERRY亦設眾多簡約耳環款，就看看當中有沒有心儀的款式吧。

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