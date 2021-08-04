網上買衫最怕照片與實物不符　5招網購攻略教你避免中伏衣不稱身

各種服飾網拍隨著社群、網路、KOL 的發酵逐漸興盛，但要如何在眾多網拍中找到自己喜歡而且適合的衣服也變得相當困難，不少人應該都曾遇過到貨後的衣服和在網路上看見的有所落差，或者套上服飾後才發現不如網拍模特一樣好看，反而白白繳了一堆冤枉錢，讓人心疼，礙於無法到現場購買服飾或者其他原因只能在線上購買的朋友們請謹記以下 5 個步驟，減少你踩雷的機率吧！



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1. 除了衣服尺寸，模特身高體重也要參考

打開網拍頁面，每位模特身上穿著的單品都令人想趕緊加入購物車，但在購買前除了參照衣服尺寸表之外，也得特別注意模特身高體重是否與自己類似。155cm 與 170cm 穿著感會相差非常大，偏 Oversize 的上衣有些人穿起來剛剛好，另外些人穿上直接變成 One Piece。

不管模特穿得再好看，每個人的身材畢竟不可能完全相同，也會有各自身形缺點，因此不要一時之間被網拍美照給迷惑，好好思考穿在自己身上的效果才能降低踩雷機率！

2. 注意模特拍照姿勢

有時模特的拍照姿勢其實會透露這件衣服的缺點，當你發現某件單品的特定角度都不會拍到，可能網拍在隱藏這件衣服從某個角度看來會較容易暴露身形缺點，或者發現模特為何姿勢總是很相同，例如手總是擺在下半身兩側，有高機率為這件下身單品容易顯臀，不適合梨形身材的消費者，所以只能依賴模特透過擺拍時的姿勢來偷偷修飾身形。

網拍在拍照時也有可能利用夾子或是請模特拉住衣服等地方，來使照片中的身形看起來修身些，這都會使得在參考模特身高體重的數值時變得不夠準確，只能多多觀察每張照片培養經驗。

3. 不要看見便宜價格就心動

網拍能透過各種修圖技巧來打造服飾的高級感，甚至發生盜圖的情況，如果發現某件衣服在兩間網拍之間價格落差非常大，就得稍微注意是否其實某一家的品質較不好。最好的辦法仍然是盡量存多一點錢買一件品質確保更高的衣服，絕對能夠抵十件質感不佳的單品，否則當你穿了一段時間後，就會發現品質不好的衣服開始破損、有荷葉邊等等，反而會導致你想再次花錢買新單品，造成浪費錢的循環。

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4. 適合與喜歡是兩回事

比起喜歡，這件衣服是否適合自己更為重要。若因為一時衝動買了件尺寸不合、平常沒有場合能穿或者根本不適合本身風格的單品，往往只會讓這件衣服塵封在衣櫃。當你想要穿搭時會發現衣櫃沒有能夠搭配的單品，反而會想讓你再次花錢買件新衣服

5. 冷靜思考，別被衝動及慾望控制

最後下單之前再請好好思考自己是否真的需要這件衣服，以及購買這件衣服後是否真的有能與之相搭的單品，如果無法搭出超過三套以上的穿搭，建議先緩緩，不然只會發現衣服穿來穿去怎麼仍然只有那幾套，依然會無法滿足你想穿搭的心。

Dappei 結語：

降低購買網拍的踩雷機率其實最主要的方式仍然是冷靜思考，不要被網拍美圖牽著走，以前搭編也不小心花了不少冤枉錢，自從有好好觀察各種尺寸表、照片及控制衝動之後真的替自己省了不少錢，希望對大家有幫助！



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【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】