夏天穿搭｜肉肉腿也可穿短褲　5大掩眼法讓你大腿看上去少兩碼

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-11 07:02

夏天高溫難耐，內搭褲、牛仔長褲、西裝褲都穿不住，還在意曬黑嗎？只有短褲可以穿起來涼快又舒適！只是不少人屬於東方常見的西洋梨身形，穿上短褲不禁會猶豫個老半天，想著自己又不是路上有著「筷子腳」的妹妹，大腿的肉肉還會心連心、手牽手要做好朋友，這樣的「天衣無縫」還能穿上短褲嗎？當然可以！利用剪裁和視覺錯覺大家都可以一起解放雙腿，穿上短褲涼快一夏！來，一步一步跟挑下去。

今夏想搶救「無縫」肉腿？必讀以下挑選短褲的5大掩眼法！看完誰還敢說你胖~（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

1. 褲口鬚鬚、斜口剪裁OUT！

越短不會越好，不是每個女孩都適合若隱若現的露出屁股蛋，因此誇張的斜口剪裁要避免，也不要自己嘗試將長褲剪成短褲，然後費盡心思讓褲口有著狂野的鬚鬚－這對胖胖腿不加分，而且同時還會有太多焦點讓比例看起來更糟。

2. 反摺、刷色

牛仔短褲嘗試有反摺款，且褲管一定要夠寬！接著，刷色也是重點：深色褲款在前面偏中的地方要有淺色的刷色－就像洋裝有著腰線一樣，有縮小的作用。

3. 長度、寬褲口

寬度不等於長度，太長的短褲反而會欲蓋彌彰，五分短褲沒有修飾作用，選擇遮住大腿2/3長度並且褲管寬鬆的款式，反而可以讓褲管與腿圍的差距形成腿細的錯覺。

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+ 12 + 12 + 12

4. 修修腿偷吃步

一般人擦防曬霜，不過我們建議可以在大腿擦一點仿曬的「仿曬霜」，這個功能就像是化妝的修容餅，一點點的深色「修腿」就可以讓腿圍少了一兩吋。

5. 掰掰軟貼布料

布料選擇要注意，像是斜紋棉布是很難顯瘦的布料，材質較軟又貼腿，只會讓腿原形畢露，不要穿上這種短褲打擊自己，讓自己信心全失，硬挺布料才是好朋友。

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+ 3 + 3 + 3

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：搶救「天衣無縫」肉肉腿！5大招讓短褲變成顯瘦神器】