胸圍計算｜6種常見胸型如何揀胸圍？　「八字胸」選罩杯淺可托胸

胸圍計算｜胸圍尺寸如何量度？胸圍款式點揀？買Bra前必定要知。走進內衣店，看得眼花繚亂，應選Push-up還是無鋼圈？兩個扣還是三個扣？應選半罩杯抑或全罩杯？買胸圍不能單靠尺寸定斷，還要看胸型揀選合適胸圍。



想擁有「完美胸型」，先天優勢或後天鍛煉缺一不可。（IG@hyunah_aa）

談起胸部，有些人著眼點是大小，其實平胸或大胸各有美感。不論大胸或平胸女生，都有機會面對下垂、外擴、副乳等問題。胸部上方與下方同樣「有肉」，雙乳看起來渾圓，是女生夢寐以求的「完美胸型」。有人天生擁有一對美胸，有人則要靠後天，選對胸圍有提升胸型美感，如下垂要選承托力高款式，外擴則要選集中款。

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選對內衣有助改善下垂、外擴。（IG@nikita.hsu）

除了胸型，選對尺寸同樣重要，有些女生選購胸圍「靠估」、靠目測，網購時更大多憑感覺，有些女生則依賴內衣店職員量度胸圍尺寸，或許從未認真了解自己的胸圍尺寸。

自行量度胸圍尺寸，先要選對時機，應避免在經期快到之前或飯後測量，因有機會因胸部或腰部膨脹會導致誤差。

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