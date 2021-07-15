韓國美妝達人3招「整容級」瘦面化妝術　1件工具簡易變出高鼻大眼

化妝｜韓國美妝達人HYOJIN本身五官平平，包包面、蒜頭鼻又小眼睛，不過化妝技術高超的她，僅用一盒修容粉，簡單3招便可變出V面、高鼻和深邃大眼，堪稱「整容級」化妝術，即使新手也可快速學曉！



韓國美妝達人HYOJIN本身五官平平靠化妝搖身一變氣質美女。（hyojinc_@IG）

化妝前後差異大 被喻真人版《女神降臨》女主角

韓國人氣美妝達人HYOJIN，經常在個人YouTube頻道分享化妝方法，因妝前妝後變化大，被喻為真人版《女神降臨》女主角，已有逾165萬粉絲追蹤。

HYOJIN的化妝方法，步驟簡單易上手，只需一盒修容粉，就能輕鬆瘦面變高鼻。

韓國美妝達人HYOJIN本身皮膚暗啞、鼻子扁塌、雙眼不大且無神，稱不上是美女。（hyojinc_@IG）

▼▼▼【HYOJIN素顏與化妝差太遠引熱議 被喻為真人版《女神降臨》女主角】▼▼▼

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韓國美妝達人3招變出瘦面高鼻大眼

韓國美妝達人HYOJIN在影片示範，本來鼻子扁塌屬於「蒜頭鼻」，利用淺色修容粉在鼻翼兩側、鼻尖、眉頭凹陷位置來回輕掃，便可化出高挺鼻樑，將蒜頭鼻重塑成又窄又挺的高鼻：不少女生渴望濃眉大眼，HYOJIN教用修容粉輕輕點在臥蠶位置和下眼角，便可放大效果，但切記要少量多次輕刷修容粉，以免下手太重破壞自然妝容。

HYOJIN提醒初學者在打陰影時一定要謹記少量多次的原則，否則用量太多下手太重會破壞妝容。（hyojinc_@IG）

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10款人氣修容粉推薦

許多化妝品牌推出多種色號的修容粉，適合不同膚色女生，如Charlotte Tilbury一次過推出4種色調，而且粉末細緻十分貼服，陰影效果自然；而Benefit亦推出修容蜜粉，輕掃臉頰達瘦面效果，不易溶妝。《01女生》精選出10款人氣修容粉，有哪些產品值得入手？

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眉型有修飾臉型的作用，選對適合自己面型的眉型對妝容有加分效果。眉型分很多種類，例如一字眉、小挑眉、彎月眉等，選擇適合自己臉型的眉毛，才能達到修飾臉部線條的效果，例如長面女生選擇粗平的「一字眉」，有助縮短臉長，柔和臉部線條；而圓臉的女生有包包面的困擾，選擇有稜角的「拱眉」則能拉長面型，更顯瘦。

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夏天如何防止溶妝？一出汗便容易出現粉底斑駁、眼線暈染等情況，不少人以為隨便掃幾下蜜粉，就能抑制油光，維持妝容，事實上還要配合妝前保濕、粉餅及定妝噴霧等方法，只要定妝步驟正確，便可避免溶妝尷尬。

▼▼▼【同場加映】4招防溶妝方法：妝前保濕不容易卡粉，保濕後待多久才上妝最好？敏感肌忌「掃」蜜粉，這個手法更有效防溶妝？▼▼▼