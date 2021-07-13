修眉｜方面女生最忌一字眉？5種面型配對合適眉型　瞬間減齡瘦面

【眉型｜面型】眉型有修飾面型的功能，圓臉女生選擇哪款眉型最顯瘦？選對適合自己面型的眉型，能夠瞬間減齡、瘦臉及修飾輪廓。常見的眉型包括一字眉、小挑眉、彎月眉等，不同面型最適合哪種眉型呢？



女生常見5種面型，該如何配對合適的眉型？（chenchiyiu@IG）

5種面型x眉型配對：圓臉女生眉型要帶稜角

許多女生有修眉及畫眉習慣，眉型分很多種類，例如一字眉、小挑眉、彎月眉等，選擇適合自己臉型的眉毛，才能達到修飾臉部線條的效果，例如長面女生選擇粗平的「一字眉」，有助縮短臉長，柔和臉部線條；而圓臉的女生有包包面的困擾，選擇有稜角的「拱眉」則能拉長面型，更顯瘦。

▼▼▼【按圖看】5種面型適合哪款眉型？ 長臉適合一字粗眉 方臉適合「這種眉型」解除面大錯覺？▼▼▼

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除了眉型之外，還可以根據不同面型選擇適合的短髮造型，如長臉應避免中間分界，斜瀏海短髮造型可在視覺上縮短面長；至於方臉型則因下頜角明顯，容易予人「大臉」印象，選擇短髮時長度不應太短，可保留至及肩，達到柔和腮骨線條顯小臉的效果。

▼▼▼【同場加映：常見的5種面型究竟適合哪類短髮？方臉最忌齊劉海，圓臉則較適合直短髮？】▼▼▼

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5種面型適合剪哪種瀏海？韓星御用髮型師金孝淑（又稱Cha Hong）與多位女星合作，包括朴敏英、徐玄振、朴恩惠等，在Youtube頻道公開5大面型配對瀏海法則，了解自己的面型特點，以合適的瀏海修飾，便不會失手。

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