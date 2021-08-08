東京奧運美女私服穿搭　射箭精靈走酷甜風、田徑天使愛show馬甲線

東京奧運在疫情重重阻礙下，終於還是熱烈舉行了，在這為期 17 天的賽程中，各國都派出實力最強的參賽者來應戰，不過除了關心賽事以外，關於「眼睛的保養」也是很重要的！今年奧運除了有一群超養眼鮮肉選手外，女選手們也都各個是狠角色，人已經美的不可理喻了，連穿搭品味都沒話說，快點來跟 Dappei 一同瞧瞧吧！



東京奧運爆紅美女運動員私下穿搭分享，無論你是走暗黑甜美、健康性感或簡約溫柔風，都可以靠一件短版上衣去打造。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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Dappei 結語：

真的好喜歡哥倫比亞射箭選手，他酷甜的感覺，實在很反差。從他們的 IG 發現他們真的個個根本都是模特兒等級啊！之後就算不走運動，都有一堆廠商想要簽下他們吧！（笑



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原文：解析東京奧運「高顏值選手」哥倫比亞射箭精靈、烏克蘭柔道天使的私服穿搭，好美又好殺！

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