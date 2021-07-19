40+舒淇純色落地西裝褲穿搭　2款造型優雅、鋼煉且不失性感風韻

要怎麼穿，才可以看起來毫不費力卻又高級時髦？這時候，就不得不提舒淇了～每次公開現身，她都能以高「衣Q」征服所有人的心，而早前出席品牌活動時，她穿上又帥又有型的「落地長褲」，簡單且時尚的氣質，從頭到腳都散發出自信魅力，所有年過40的女生，請你一定要模仿她的穿搭呀！
不一定穿一襲長裙才能顯得高貴優雅。仿效舒淇穿上「落地西裝長褲」，突顯個性女人味吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼
+14
緞面襯衫X落地長褲
參加品牌活動時，舒淇選擇珍珠白的緞面襯衫，刻意將襯衫紮進高腰褲中，藉此提高腰線，勾勒出身材優勢！閃著微微光澤感的襯衫，更是流露出不經意的女性高級感，低至胸前的V領設計，拉長了肩頸線條，並搭配大波浪黑捲髮及長耳環，讓舒淇的性感魅力再提升到另一個境界。
西裝外套X連身落地長褲
舒淇擔任護膚品牌代言人時，穿著一襲白色的連身落地長褲，搭配同色西裝外套，俐落的版型，打造出帥氣的十足氣勢，轉身後更是秀出大面積美背，讓人視覺無法離開她，越是單純的色系搭配，就更該注意整體服裝的版型，穿起來才會出眾好看。
落地長褲選穿訣竅
看完了舒淇的2套「落地長褲」搭配後，小編也整理出了在穿這單品需要注意的細節，想和舒淇一樣，穿出優雅好看的模樣，褲子需要選擇像是西裝褲的硬挺材質，褲長建議腳背附近，搭雙高跟鞋，稍稍露出鞋跟，最能顯腿長。上身的搭配，則同樣以單一色系，重視衣服剪裁，透過V領、光澤感等細節，便能拉高整體質感，最後，在飾品上，更能選擇具有修飾臉型的耳環點綴，營造出精緻女人的感覺～
相關文章：46歲佘詩曼的減齡穿搭四式 碎花裙、白上衣襯出年輕活力感（點擊放大閱讀）▼▼▼
+9
相關文章：45歲崔智友氣質女神穿搭 三種顏色百搭藍色上衣皮膚更顯白（點圖放大閱讀）▼▼▼
+7
王妃穿搭｜名牌千鳥格連身裙配百元圈形耳環 凱特再顯穿搭功力西裝外套只能襯恤衫？學懂6種西裝穿搭公式 讓你更添柔美女人味為何顯瘦單品你穿會腫一圈？教你避開女生常犯的4大穿搭地雷Jennie顯瘦顯高顯性感穿搭 人間Chanel的3大秘訣一文解構小麥膚色、短腿女生必看！嬌小Jenn Im的5招顯白顯高穿搭術穿搭教學｜高妹搭配的3大要訣 一改高壯印象 簡單流露嬌小感手袋顯瘦｜不同身材各有專屬命定款 選中讓你一秒增高變瘦打破象腿宿命：「蘿蔔腿隱形」穿搭全攻略 留意四大重點春夏穿搭｜BlackPink 百褶裙穿搭攻略 甜美青春以外5種風格示範懶人穿搭｜衣櫃必備「百褶裙」 輕鬆混搭出3種截然不同的風格2021年牛仔褲潮流「闊腳」回歸？ 下身顯瘦變長腿呢款牛仔褲必選
延伸閱讀：
舒淇靠穿衣變少女！超甜「白襯衫X牛仔褲」造型，連徐若瑄都留言：是小妹妹
【本文獲「TVBS」授權轉載。】