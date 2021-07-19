40+舒淇純色落地西裝褲穿搭　2款造型優雅、鋼煉且不失性感風韻

要怎麼穿，才可以看起來毫不費力卻又高級時髦？這時候，就不得不提舒淇了～每次公開現身，她都能以高「衣Q」征服所有人的心，而早前出席品牌活動時，她穿上又帥又有型的「落地長褲」，簡單且時尚的氣質，從頭到腳都散發出自信魅力，所有年過40的女生，請你一定要模仿她的穿搭呀！



不一定穿一襲長裙才能顯得高貴優雅。仿效舒淇穿上「落地西裝長褲」，突顯個性女人味吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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緞面襯衫X落地長褲

參加品牌活動時，舒淇選擇珍珠白的緞面襯衫，刻意將襯衫紮進高腰褲中，藉此提高腰線，勾勒出身材優勢！閃著微微光澤感的襯衫，更是流露出不經意的女性高級感，低至胸前的V領設計，拉長了肩頸線條，並搭配大波浪黑捲髮及長耳環，讓舒淇的性感魅力再提升到另一個境界。

西裝外套X連身落地長褲

舒淇擔任護膚品牌代言人時，穿著一襲白色的連身落地長褲，搭配同色西裝外套，俐落的版型，打造出帥氣的十足氣勢，轉身後更是秀出大面積美背，讓人視覺無法離開她，越是單純的色系搭配，就更該注意整體服裝的版型，穿起來才會出眾好看。

落地長褲選穿訣竅

看完了舒淇的2套「落地長褲」搭配後，小編也整理出了在穿這單品需要注意的細節，想和舒淇一樣，穿出優雅好看的模樣，褲子需要選擇像是西裝褲的硬挺材質，褲長建議腳背附近，搭雙高跟鞋，稍稍露出鞋跟，最能顯腿長。上身的搭配，則同樣以單一色系，重視衣服剪裁，透過V領、光澤感等細節，便能拉高整體質感，最後，在飾品上，更能選擇具有修飾臉型的耳環點綴，營造出精緻女人的感覺～

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】