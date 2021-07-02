盤點24款夏日精品運動涼鞋　Chloé、BV、Nike、韓國餅乾鞋都有份

穿搭筆記
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夏天就是涼鞋的季節，今年Chloé涼鞋成為每個女孩搶著下單的單品，其中運動品牌NIKE涼鞋、餅乾鞋涼鞋成為新趨勢！

炎夏到來，有時候真的穿不住包覆性高的球鞋，而從去年開始，夏日涼鞋搭配襪子成為新時尚趨勢，這股帶點文青少女感的穿搭熱潮蔓延台灣、韓國，許多明星紛紛穿上涼鞋搭配襪子，利用撞色、同色搭配碰撞出不同視覺效果，展現清爽又俏皮的穿搭風格。

而今年夏天，女孩也開始嘗試不穿襪子的「單穿」涼鞋，藉由涼鞋不同設計，增高、氣墊、綁帶設計等，再搭配繽紛指彩，更有青春活力氣息，以下VOGUE盤點24雙女孩今夏必備的涼鞋款式。

盤點24款精品及運動涼鞋！讓你在炎夏中的任何場合都能穿著舒適、透氣又時尚的涼鞋東奔西跑不失禮~（點擊放大欣賞）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：夏天就是要穿涼鞋！從CHLOÉ、韓國餅乾鞋到NIKE運動涼鞋，這15款涼鞋清爽又時髦】

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