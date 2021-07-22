夏日穿搭｜想性感而不暴露　入手3件單品便能輕鬆打造型格微辣風

夏天想要展露性感，但又不想太過暴露，帥辣風格穿搭會很適合你！運用衣櫃裡一定會有的 3 種單品，微露不同部位的肌膚，運用中性色彩搭配，打造男女都會喜歡的帥辣感，如果你是比較保守的女孩，夏天試著反轉和以往不同的風格吧！



別以為要有曼妙身材、個性大膽才可穿辣妹裝，擁有以下3件單品怕醜妹也能打造成性感帥氣姐！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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帥辣穿搭單品：短版 T

不想思考的日常，可以隨性但不能隨便，短版 T 會是很好的穿搭戰友，簡單搭配牛仔褲就很好看，穿搭守則只需記住，想要保有簡單個性感，建議這樣的休閒搭配以兩色為主，讓視覺保持乾淨，散發的感覺也就能比較強烈，讓人一眼就記住！

帥辣穿搭單品：細肩背心

第二種搭配要特別推薦給上班女孩，微露性感的細肩背心，透過深色單品搭配打造適合上班的微正式感，若是下班要出去約會，也可以透過更改下半身單品，改搭配裙裝，加入一點女人味，擁有剛剛好的性感，展現迷人的帥辣魅力。

帥辣穿搭單品：深色短洋裝

想要讓人眼睛為之一亮，全身同色系的搭配一定要試試看！短洋裝的選擇，可以選擇有縮腰設計或是特殊剪裁，就能若有似無的展現曲線提升性感，另外配件的選擇，可以運用金屬裝飾點綴，低調為深色系穿搭增加亮點，整體帥辣感也能更加完整。

Dappei 結語：

不論是在穿搭還是生活上，都不該給自己太多設限，多嘗試不同風格或事情，會發現很多無限可能，也會知道什麼最適合自己。



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原文：春夏穿搭來當個帥辣妹！害羞女孩也能嘗試的「微辣搭配術」，展現你的反轉魅力！

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