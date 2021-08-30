想買CHANEL、LV等精品手袋但怕後悔？網紅私心分享5款保值入門款

買包，對女生來說，就是有股無法抗拒的神奇魔力，聞一聞，治百病，摸一摸就能帶來好心情～不過，市面上的精品包百百款，要怎麼買才能買到一顆真的適合自己的百搭經典款，網紅黃小米Mii便公開了5款自己最愛也是最常用的精品包，更是貼心的列出買包須知，實用又中肯到不行！



想入手精品手袋之前，不防參考一下Youtuber黃小米精選的5款保值入門款，及選購保值袋款心得吧~（點擊放大閱讀）▼▼▼

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想買精品包要抓多少預算？

黃小米Mii建議，想要入門精品包的小資女，預算會建議抓在台幣3-5萬，而她自己約有9成的包包都是在專櫃買的，論包裝、安全性都是最沒有問題的，除非是因為想要的包款在台灣買不到，才會選擇在國外電商或是請代購購買，另外，她也提醒，雖然說有些牌子在國外電商上與專櫃有些價差，但是之後運送還會有關稅金額需要負擔，這時候就要稍微算一下，才會真的有省到錢。

那些品牌才是保值款？

也有粉絲問過黃小米Mii，到底什麼樣的名牌包最保值？她表示，像是上面有介紹到的CHANEL BOY包、LV的Dauphine包，都是她買了之後，品牌還有在做漲價調整，算下來也是一種保值投資，單純討論品牌的話，就屬CHANEL、LV、Hermes了。

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千萬不要為了流行去買包

精品包要價不斐，相信你我身邊也會有些女生朋友，會為了買一顆包包不惜四處借錢、刷爆信用卡，對黃小米Mii而言，她不會因為品牌、因為流行、因為別人說好看就去買，是確定自己喜歡而且會用到，包包和自己穿搭風格是否類似、能在什麼場合揹？經過再三考慮後才會真的下手，「有目的性的購物，比較不會後悔！」

另外，她也提醒大家，買包前一定要評估自己的財力，她也是要到快30歲才開始會買精品包，確定自己有足夠的預算和能力，才會花錢去買一個包包，不會為了買一個包包讓自己財務透支，需要吃即食麵過日子，在預算有限時，請把錢花在刀口上，想要買屬於中高價位的品牌時，就從經典款開始挑，比較不容易被時間取代的耐看款式，「對我來說，女生不一定要靠別人，買喜歡的包給自己，是一種成就感！」

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