髮型｜宋慧喬愛用FENDI髮夾　CHANEL$3XXX入手　女星熱捧名牌髮夾

【髮型／CHANEL／DIOR／名牌髮夾】名牌入門單品並非只有首飾與小皮具選擇，近年非常流行的髮夾亦是入門必備；髮夾不但可撫平蓬鬆髮絲，更可令造型即時變得亮眼。



昆凌亦配戴具水晶元素的MIU MIU髮夾，少女味大增。(hannah_quinlivan@Instagram)

比起普通款式髮夾，CHANEL、GUCCI、MIU MIU等奢侈品牌的髮夾款式多綴以水晶元素，外形更精緻突出，讓懶女生不需花太多時間就能打造時尚感，不再只是用來令頭髮變整齊的小工具。BLACKPINK成員Jennie因經常配戴髮夾的關係，掀起一陣髮夾潮流；近日，宋慧喬、倪晨曦、陳嘉寶等女星亦紛紛配戴名牌Logo髮夾，令髮夾熱潮再度升溫。

宋慧喬將長髮束成麻花辮，並戴上兩個FENDI O'lock髮夾，甜美減齡。(kyo1122@Instagram)

女星示範名牌髮夾造型 5款明星同款推介

宋慧喬早前出席品牌活動，分別戴上兩個FENDI O'lock髮夾，售價HK$2,790，髮夾採用金屬製成，FF Logo低調但又具一定程度的辨識度，配合麻花辮造型，甜美可愛；陳嘉寶則選以飾有人造水晶經典標誌的MIU MIU髮夾，時尚又精緻。愛時尚玩味一點的，亦可選擇倪晨曦同款PRADA金屬髮夾，黑色三角鐵牌Logo經典不易過時，而且容易搭配不同風格造型。

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編輯推介10款名牌髮夾

BLACKPINK成員Jennie同款CHANEL髮夾已於CHANEL香港官網下架，有興趣的女生，亦可嘗試從外國網購平台購入。編輯亦推薦另外2款CHANEL髮夾，以金屬、樹脂製成的髮夾飾有雙C Logo，配合水晶元素大增精緻感與吸睛度。

至於另1款髮夾則由金屬及小羊皮製成，如同平日手袋的鏈帶設計，充滿特色，售HK$3,400，為入門選擇之一。另外，GUCCI、DIOR、MIU MIU等品牌亦設多款髮夾款式，感覺高貴，又可為造型加分，值得一作參考入手。

BLACKPINK成員Jennie掀起CHANEL髮夾熱潮。(jennierubyjane@IG)

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髮夾有助瘦臉，打造V臉？

髮夾不但可令造型加分，亦帶有瘦臉效果。使用時，可先將一側頭髮撥到耳後，再夾上髮夾，配合曲髮造型，令臉部輪廓更突出；另外，可選擇兩個髮夾，將頭髮中分並將髮夾夾於兩側位置，同樣具有瘦臉效果，也能增強復古氣息，不過前提是避免選擇尺寸較大的髮夾款式，以免過於浮誇，令人產生裝可愛的感覺。

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