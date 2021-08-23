香港小姐2021｜謝嘉怡珠片裙出事　歷屆港姐比拼誰反傳統更搶鏡？

《2021香港小姐競選》準決賽於昨晚（22/8）舉行，透過才藝表演、泳裝及問答環節，從20名佳麗中選出最後12強晉身9月12日的總決賽，競逐港姐后冠。昨晚一班歷屆香港小姐亦有盛裝出席，如謝嘉怡、曹敏莉、張嘉兒、陳庭欣、張名雅等，一班「師姐」比起佳麗們的風頭過之而無不及。



《2021香港小姐競選》準決賽於昨晚（22/8）舉行完畢，從20名佳麗中選出最後12強晉身於9月12日的總決賽，競逐后冠。（電視截圖）

一如過往大型節目，僅得少數女星選以鮮色晚裝出席，女星們多選擇裸色與白色調的晚裝，既低調穩陣，亦能增加仙氣，不過就沒有新鮮感可言；相反，以黑色造型示人的陳曉華和丁子田造型更有驚喜，令人印象深刻。一班前港姐爭妍鬥麗，精彩程度不比台上一班佳麗遜色，大家認為驚喜還是驚嚇居多？

▼▼▼【按圖看】一班歷屆香港小姐於《2021香港小姐競選》準決賽當晚造型，師姐們穩打穩陣選裸色、白色晚裝？▼▼▼

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謝嘉怡



【2021香港小姐競選】2020年香港小姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡以銀色長袖晚裝亮相。（01娛樂圖片；梁碧玲攝）

2020年香港小姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡卸任在即，《2021香港小姐競選》準決賽當晚以銀色長袖晚裝亮相，裙長約在膝下位置，剪裁密實，僅在頸部與胸上設有cut-out設計，而整條裙裝佈滿閃珠片，在一眾師姐群中突圍而出，不過卻似全身包上錫紙，亦似一塊「行走中的反光板」，完全是失手示範。幸好謝嘉怡一張甜美的臉蛋挽回「時裝災難」不少分數，而造型也選擇了一雙透明高跟鞋配襯，減輕整體造型的累贅感。

陳曉華



【2021香港小姐競選】2018年香港小姐冠軍陳曉華一改仙氣打扮，黑色吊帶褲裝更顥型格。（01娛樂圖片；陳順禎攝）

2018年香港小姐冠軍陳曉華過往多以仙氣公主晚裝出席大型節目，是次陳曉華一改傳統港姐冠軍形象，選以黑色吊帶褲裝示人。褲裝設計時尚簡潔，僅在胸口位置設有銀色裝飾，閃閃元素成為晚裝亮點，配合簡約首飾高貴大方。另外，陳曉華以中分長直黑髮，加上紅唇妝容加持高貴型格感覺，甚有氣勢，令人眼前一亮，成功搶鏡。

丁子田



【2021香港小姐競選】2018年香港小姐季軍丁子田穿上黑色吊帶晚裝，大方高貴。（01娛樂圖片；梁碧玲攝）

2018年香港小姐季軍丁子田已於去年離巢TVB，昨日以慧妍雅集執行委員會成員身份出席《2021香港小姐競選》準決賽。丁子田選以黑色吊帶晚裝，薄紗材質微透出腰部與腿部肌膚，呈現小性感；胸口上設有喱士包邊，增加一份甜美氣息。不過，細看胸口位置，似乎不慎露出胸墊走光，稍稍失手。

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