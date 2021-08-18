名牌手袋「迷你」熱潮　BV、DIOR成搶手貨　價格親民成入門之選？

【名牌手袋】有「小廢包」之稱的迷你手袋成為近年時尚趨勢，DIOR、PRADA等奢侈品牌不約而同將經典手袋推出變奏版，將手袋直接縮細或更改細節，保留原裝版元素，價格更親民抵買，成入門選擇之一。



Micro Lady Dior為原裝Lady Dior的縮細版，保留Cannage藤格紋圖案縫線與「D.I.O.R.」吊飾。(sooyaaa__@Instagram)

每個時尚品牌都有著經典或標誌性手袋款式，讓人一看到就聯想起該品牌，而且款式設計不容過時，多年後揹上亦能吸引街頭的目光。DIOR、PRADA、Bottega Veneta等品牌就將其經典款作設計藍本，交壘出多個迷你或Micro手袋，愈「廢」愈精緻可愛，教不少鍾情於小手袋的女生心動。

Bottega Veneta將大熱款Jodie換成迷你版本，保留編織鈕結元素。(xxzyxxzy@Instagram)

10個名牌迷你手袋推介 時尚度不減卻成入門之選？

DIOR就在6月份為4個經典袋款：Lady Dior、30 Montaigne、Dior Caro和Saddle Bag推出Micro Bag超迷你系列；當中，Micro Lady Dior除了是原裝Lady Dior的縮細版，保留Cannage藤格紋圖案縫線與「D.I.O.R.」吊飾之外，亦可將肩揹帶繫於腰間，當成Belt Bag使用，一改Lady Dior斯文感覺，即使是配搭休閒街頭造型亦無遺和感。另外，Bottega Veneta亦將大熱款Jodie換成迷你版本，同樣保留編織鈕結元素，迷你版僅售HK$15,300，而且實用度不減，為親民之選。

▼▼▼按圖看10個名牌迷你手袋推介，不失原裝版高貴時尚，性價比卻更高，Bottega Veneta Mini Cassette僅HK$6,900▼▼▼

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PRADA Cleo Mini Bag主打小巧實用

如果想實用度與精緻度並存的女生，PRADA Cleo Mini Bag或可成為你的心水。PRADA Cleo於PRADA 2021春夏女裝系列登場，不但設有開口與揭蓋2個設計，更具有黑色、白色、湖水綠、淺藍色與粉紅色，在多色選擇下配合弧形輪廓，自推出以來獲一班時尚界人士與明星熱捧，據聞當時更有不少人要在waiting-list等候。PRADA為揭蓋Cleo推出迷你版，不過卻加長手柄設計，讓用家可根據需要調節長度，作手挽、肩揹或斜揹使用，非常百搭；而且袋身內裡設有卡槽，可擺放信用卡等，小巧卻方便。

PRADA Cleo Mini Bag主打小巧實用，一推出即大受歡迎。(PRADA)

▼▼▼同場加映｜容祖兒（Joey）就於小紅書分享自己使用率較高的6款細手袋，按需要「斷捨離」，只放真正需要之物件，同樣可以非常實用。其中，容祖兒特別推介Hermès黃色Mini Lindy，先是黃色能點亮平日暗沉的造型基於手袋皮質柔軟，變相有更多空間擺放更多物件，不過卻非常輕身。按圖看容祖兒6款最愛名牌細手袋。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜可持續發展成趨勢，時尚界於近年來亦將環保意念納入設計之中，利用廢棄或可回收物料製作手袋，按圖看10個環保物料手袋推介，岑麗香同款手袋以32個膠樽製成，小資女熱捧Longchamp僅$900。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜BURBERRY近年嘗試將品牌年輕化，近日面世的新設計Olympia Bag呈經MIRROR成員姜濤在出席品牌活動時上身一揹，隨即成為城中大熱手袋。在「姜濤袋」以外10個名牌「半月袋」推介，LOEWE入門款僅$7XXX，A.P.C大熱款$3XXX起，小資女也負擔到？▼▼▼