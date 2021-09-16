精選5大泰國小眾服飾品牌　由輕奢優雅到俏皮街頭風都能一次滿足

每逢轉季，大家也要密密更新衣櫃。擔心大家還在熟悉的服裝品牌糾結，以下這些泰國小眾品牌雖然是我們日常鮮少接觸到的，但是勝在款式新穎好看，穿上基本不會與別人撞衫。本篇為大家分享這5個不錯的泰國小眾品牌，不妨來一場衣櫥大換新，有些還受到了明星的喜愛哦。



1. Sretsis

Sretsis品牌是由三姐妹Pimdao、Klyduen和Matina於2002年創立，是英文姊妹一詞「sisters」倒轉拼寫出來的。Sretsis的設計風格整體顯復古奢華，大面積採用荷葉邊、印花、薄紗等元素，將泰國熱帶和法式復古融合在一起，甜美之中又有優雅，吸引了不少野生代言人。Sretsis不只設計獨特，對選用的材質也有自己的堅持，例如說要用蕾絲，就會跟世界最好的蕾絲工廠訂購。

2. Senada

創立於1991年的Senada，創始人Chanita原來是一名理科學生，因為對時尚充滿奇特幻想與熱愛，她選擇了服裝行業。Senada最大的特色是復古輕奢的優雅名媛風，運用泰國的工藝與歐洲的傳統面料，非常適合日常各種場合的混搭，有著強烈的視覺效果。

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3. Irada

相較於Sretsis和Senada的奢華古典，Irada剪裁沒有那麼複雜，線條極簡精良，質感舒適。Irada推崇「做不一樣的設計，為獨立的時尚女性而生」，讓現代女性通過時尚表達自由，在日常生活中能穿出幹練且前衛的搭配效果。

4. Flat2112

泡泡袖、雪紡、開衩包臀裙、小碎花、泳衣等，Flat2112這裡都有。針對年輕群體，主打俏皮活潑的街頭風，而且穿起來也很舒服，性價比比一眾國際大牌都要高。

5. Rotsaniyom

Rotsaniyom成立於2007年，「不完美的美」是他們的品牌定義，主打清一色淨白的蕾絲。Rotsaniyom是由夫妻檔設計師Pongsak和Thita共同設計，體現了純淨優雅的細膩風格。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】