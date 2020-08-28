夏日穿搭｜4招助你顯瘦顯高　哈比人、五五身也能穿出Model比例

不知道搭黨是不是跟搭編一樣，逛網拍時常覺得衣服穿在 Model 身上好看又時髦，被搞得很燒急著去下單，但冷靜過後去照鏡子又會覺得自己駕馭不起來而放棄購買，畢竟人家 Model 有九頭身的好比例，而我們凡人只有五五身的份，夏天無所遁形的「假胯寬」又顯得腿更短！到底五五身該怎麼穿，就讓 Dappei 替你解惑！

有跟、氣墊、厚底鞋都是好夥伴！

所謂五五身就是腿和身體差不多長，導致很顯矮，想讓腿看起來碩長的關鍵就在「鞋子」，不用像 Lady Gaga 一樣穿那麼浮誇的恨天高，只要選有氣墊的運動鞋、老爹鞋、厚底鞋即可，還有上班族最常穿的高跟鞋也可以，並且要避開板鞋、平底涼鞋、拖鞋等款式。

下半身和鞋子同色系

若試過上述方法還是差強人意也不要氣餒，搭編還有一招報你知！那就是善用「同色系」延伸下半身，高腰的連身褲搭配白鞋能模糊身體比例；高腰黑褲搭配黑色帆布鞋露出纖細腳踝；咖啡色洋裝配奶茶色高跟鞋，都是同樣的道理。

露腰不駝背，馬上長高 3 cm

不管是短版 Tee 還是小可愛，露出腰就贏一半了！短版 Tee 的優勢在於手臂還有袖子可以遮蝴蝶袖，在購買時要選貼身不貼手臂的款式才不會顯臃腫。不過正因為短版 Tee 貼身的特性，一不小心駝背就會很明顯，看起來沒精神，所以要隨時提醒自己挺胸！想像自己是九頭身的超模（笑）。

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以寬治寬！穿寬褲遮假胯寬

再來就是女生最煩惱的「假胯寬」問題！靠減肥除掉假胯寬至少要幾個月，但穿搭可以馬上修飾，這也是為什麼穿搭很重要的原因。想要改變假胯寬只能「以寬治寬」不管短褲還是長褲都通用，不想穿褲子的女孩可以考慮「傘裙」這項休閒感和女人味同時兼具的單品。

Dappei 結語：

夏天沒辦法靠外套修飾身形真的很困擾，也因此更需要花心思在這些小地方上，了解自己的身形並且多嘗試不同風格的穿搭，總有一天可以跟五五身說再見的！

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原文：「五五身」得救了！傳授 4 招夏天顯瘦、顯高穿搭術，原來你不是比例差，只是不懂穿！

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