衣服轉季｜3個換季收納小貼士　在冬天前讓衣櫃變得井井有條！

「女人的衣櫃裡總是少一件衣服」，平時不停的買新衣，等換季要整理衣物時，就成為最頭痛的時刻。許多人因為收納空間不足，選擇使用真空壓縮，把所有衣服都擠在袋子裡，雖然是非常節省空間的辦法，不過長期下來可能會導致衣服變形、纖維遭到破壞。因此，有好的收納觀念與方法非常重要，以下介紹 3 招換季收納的方法，換季時刻不再頭痛。

1. 趁換季斷捨離

造成換季收納變得困難，最根本的原因就是東西太多了，在換季之前需要先做的就是「斷捨離」，斷絕不需要的、捨棄用不到的、脫離對物品的執著。許多人會覺得斷捨離很困難，無法選擇哪些是要的，哪些是不要的，建議可以拿出三個箱子，分成「需要」、「不需要」、「猶豫中」的，在整理時只需要幫真正需要的找適合的收納空間，不常穿的、過季的，或穿不下的衣物通通淘汰，或許找到斷捨離的方法後，發現自己根本不需要那麼多衣服，當衣物不多時，或許連換季都不需要了。

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2. 有系統的分類

收納中最重要的步驟就是將物品分類，以衣物為例，可按照外衣、內衣、褲子、裙子，甚至還可以更仔細的以材質、顏色分類，將同樣性質的東西放在一起，不但更好收納，要找尋時也不需要翻箱倒櫃，全部倒出來弄得亂七八糟，如果還是怕忘記自己收在哪個抽屜或櫃子，可以在外面貼上標籤。另外，傳統常用的層疊式收納，經常因為要拿下方的衣服，上面的衣服也跟著亂掉，建議可以改用直立式收納法，把衣物都直直地放在收納盒或抽屜，要拿哪一件也一目了然。

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3. 找到適合的收納櫃

收納櫃的款式千百種，選擇符合自己需求的最重要，有些人洋裝、襯衫或外套這種吊掛類的衣物特別多，那就需要有足夠的吊掛空間，如果都是可以摺起來的衣物，則需要夠大的櫃子和抽屜。此外，每個人家中可以收納的空間不同，可以挑選組合式的抽屜，根據需求量增加或減少，若沒有足夠的空間可以擺放收納櫃，可以善用零碎空間，像是床下、床頭，根據空間的不同挑選適合的櫃體，如扁平的、細長的等，增加使用彈性。

找到對的收納方法，換季就會變得很輕鬆且有效率，趁著換季整理也可以知道家中已經有哪些物品，不重複購買，只買真正需要的東西，同時還能順便清潔整理收納櫃，讓生活變得更加規律有條。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】