收納技巧｜衣物買太多放不下？近藤麻理惠教你3招衣物收納技巧

對於穿搭族來說，頭疼的事情有兩件，第一是每天站在鏡子前的思考穿搭，第二則是衣服、單品太多了，到底要怎麼整理！想要穿出多樣性，往往衣服、單品的數量會越來越多，很容易讓有限的空間變得很雜亂。本篇 Dappei 要帶來日本收納女王「近藤麻理惠」的收納魔法，讓搭黨輕鬆簡單地收納衣物，讓家中變得整齊乾淨，不僅看起來賞心悅目，在搭配服裝的時候也會更方便找到每項單品喔！

衣物太多要如何整理？按圖看3大衣物收納技巧：

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Dappei 結語：

搭編真的很常被媽媽唸「衣服買那麼多，衣櫃都要放不下了！」只能用收納奇招讓衣服收得整齊乾淨，這樣才不會讓媽媽覺得空間不夠用。房間整齊起來，心情也跟著好起來，趁著週末的空閒時間，把衣服整理一番吧！

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原文：不是沒衣服穿，是衣櫃太亂找不到！收納女王「近藤麻理惠」衣物收納 3 大招，房間再也沒有衣服山！

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