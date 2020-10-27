小資女廚房收納4大方法：物品要有自己的「家」　讓地方不再油膩

和家人聚在一起吃飯是最幸福的事情了，有開伙的家庭一定知道，為了烹飪出美味料理，家裡總是要準備許多鍋碗瓢盆，一不小心廚房就變得很「熱鬧」，當經過高溫、油煙的薰陶，廚房看起來油油膩膩，讓人不想靠近，甚至還會影響要食物衛生與家人健康問題。編輯歸納出4個廚房收納及整理的方法，就算每天開伙，廚房也能保持像剛裝潢完一樣亮晶晶喔！

1. 讓物品有自己的「家」

物品之所以看起來凌亂，是因為他們沒有自己的「家」，全部擺放在流理檯面上，空間感會顯得混亂零碎，並且也佔用了可以工作的空間，要解決這種方法，就是讓每個東西都能有收納櫃可以擺放，建議在廚房規劃之初就先根據家中的鍋碗瓢盆數量進行規劃，善用牆面及懸掛式櫃體，可以多出很多能活動的空間，視覺也會變得清爽。如果沒有重新裝潢的預算，也可以自行添購收納櫃，讓每個工具都有屬於自己的「家」。

2. 善用零碎空間

除了眼睛可見的收納空間，許多經常忽略的零碎空間也不能浪費。像是洗手槽下方，冰箱與流理台間的縫隙、L 型檯面的轉角處，或可能是原格局有的結構柱或畸零空間，市面上有許多專門百在隙縫的收納櫃，如此一來就可以不浪費每一寸空間，甚至還可以當作兩個工作區塊的銜接，讓廚房維持保持有條有理的整齊狀態。

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3. 按規則收納

將物品收進櫥櫃裡也並不是毫無章法，可以的話最好根據功能性分類，像是將電器統一放在同的櫃子，還有廚具、碗盤、食物、食材、調味料等，並且按照常用與否來進行位置編排，怕忘記的話也可以製作標籤，幫助自己記憶。收納規劃得越簡單、越容易拿取，規則就越不容易被破壞，即便是在大火快炒、分分秒秒都不能分心的情況下，都能夠不用花心力就拿到自己需要的東西，這才是維持廚房整齊的長久之計。

4. 統一收納樣式

有些人習慣以開放式的置物架收納物品，建議可依照同性質、同色系的方式進行擺放，可以盡量避免視覺上的凌亂，甚至還能當作廚房的佈景之一。若還心有餘力，也可以在置物架上擺放同色系、同款式的收納盒，一旦減少空間中的色彩，就能讓場域變得整齊劃一，走到廚房再也不是一件煩躁的事情，反而是一種療癒。

然而，廚房並不是有好的收納就可以一直保持光亮如新，使用完隨手收拾垃圾、擦拭油汙，並且將物品及洗滌好的碗盤歸位，這些日常的好習慣才是維持廚房整齊，並且提升生活品質的不二法門。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】