我的上流世界｜47歲金瑞亨3個逆齡穿搭術　高腰褲白T穿出長腿簡約

韓劇《我的上流世界》完結了，對於兇殺命案的結局終於水落石出，你也跟小編一樣，瞪大眼睛地追完了嗎？劇中值得留意的，除了女角色的精品手袋外，還有渾身散發氣場的主角金瑞亨。這次就來看看她的率性穿搭吧！



《我的上流社會》戲中金瑞亨的穿搭造型照（點擊放大欣賞）▼▼▼

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因為飾演出身自財閥家族、擔任代表理事的大嫂鄭瑞賢，金瑞亨的穿搭風格，就是以乾淨、俐落的剪裁展現專業氣勢，私下或是參加活動，更會以緞面、柔軟的絲質，表現出女人味。

適時加入大印花、條紋等元素，使整個人看起來更加亮眼，讓目光第一眼就會集中在金瑞亨身上，情不自禁地跟著她。

卸下劇中財閥人物設定，金瑞亨的日常穿搭風格傾向中性自然，卻又不失時尚感。掌握這3個竅門，你也可以為平常穿搭升級！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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金瑞亨私下搭配1：同色穿搭

不知道色系該怎麼搭配，最簡單安全的搭法，就是走同色穿搭了。在金瑞亨的私服搭配中，真的很常能看到她以全黑或是全白的造型現身。就連拍攝雜誌照時，也不難發現造型師們也很愛讓她穿同色穿搭！選擇上下同色的搭配時，一定要注意衣服的材質，透過異材質的搭配，會使整體造型具層次感，不單調！

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金瑞亨私下搭配2：白恤衫×牛仔褲

白恤衫真的是許多女韓星們的標準配備！有些人會選擇下方搭配長裙，打造出優雅女人味。而本身風格就是走個性中性路線的金瑞亨，更偏好搭配經典藍的牛仔褲，挑選袖口、領口有特殊設計的白恤衫，乾淨俐落的組合，充分展現出韓式簡約的美感。

金瑞亨私下搭配3：T恤×高腰寬褲

若是較休閒的出遊日，金瑞亨就會套上「T恤×高腰寬褲」的基本搭配，本身擁有170cm傲人身高的她，還是會小心機地穿上高腰褲子，藉此拉高自己的腿長比例。透過亮色系的T恤搭配，讓47歲的她看起來只有30多歲！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】