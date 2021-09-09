無法抗拒的他｜盤點韓素希5件女神單品　淺色針織衫Hoodie超清純

床戲很19禁，女主角穿搭卻走清純又保守的休閒風（笑）。由同名WEBTOON韓漫改編、早前熱播的Netflix話題韓劇《無法抗拒的他》，男女主角宋江（宋康）以及韓素希（韓韶禧）的19禁推拉感情戲走到最高峰，而插入一腳的深情男「度赫」可惜不能夠成功打動娜比的心......



韓素希變身氛圍女神比原作更有仙氣

三角戀修羅場超刺激、床戲火辣19禁…不過在劇中韓素希飾演的雕塑系女大生「劉娜比」的穿搭風格卻走清純休閒路線（笑）！個性比同學更內斂、穿搭也更低調一些，是現在韓國大學生最大勢的風格，雖然包緊緊，卻會巧妙運用零殺傷力的色系、穿搭技巧，穿出自帶仙氣的女神氛圍，以下「5大單品」保證讓你無法抗拒～

盤點女神韓素希5大超殺單品，淺色針織衫讓人感覺柔和溫婉，Oversize Hoodie則突顯年輕活力。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

穿搭1. 燕麥米針織

頂著空氣劉海長髮亮相的韓素希，10套出場造型裡有一半都會加入針織，百搭又自帶書香氣的單品，要選擇溫暖的「燕麥米色」才是娜比風！不論是從頭到腳統一色系，還是用針織背心混搭都很好效仿，「韓素希 針織」還成為韓網熱門關鍵字呢～（針織上衣＋外套SET來自於韓國設計師品牌AMONG）

穿搭2. 森林綠單品

原作中的娜比代表色「森林綠」，在韓劇中也細心神還原！堪稱是文青女孩必收色系，他從睡衣到外衣都挑選沈穩又帶有獨特感的森林綠單品，這件在第二集登場的「續攤大學T」，是來自許多韓星都欽點過的人氣品牌PARS（빠흐），不分男女款的設計，穿成CP裝也行。

穿搭3. OVERSIZE帽T

大學生的最愛「帽T」也是可以在娜比身上高頻率看到，而且一定會挑選寬大不顯身型的OVERSIZE版型，反正套一件就能出門上課、去雕塑工作室更換衣服也很方便，脫衣也是快速（不是），這件灰白色帽T是大名鼎鼎的韓國設計師品牌SJYP家的～

同場加映：日系流行「淡色女子」全攻略 奶茶祼色系打造溫柔知性形象（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 24

穿搭4. 過膝牛仔裙

韓素希在劇中不太露腿，要露也不會太大面積，他優先選擇長度過膝的「長版裙裝」，而且熱愛混搭大學T、帽T、寬鬆針織等休閒感十足的單品，這件俐落的PANDORA.FIT牛仔長裙一出場就被搜爆！

穿搭5. 連身裙

除了宰彥送的那套華麗花朵洋裝，娜比自己衣櫃裡的連身裙完全是不同畫風（笑）！需要稍稍展現女人味的時候，他會挑選牛仔、襯衫俐落材質的款式，剪裁也不會太貼身，平衡整體甜美度，增添帥氣感，男心、女心都抓住（卡其連身裙是韓國設計師LEHA家的款式喔～）

同場加映：輕熟女3大逆齡穿搭技巧 減齡恤衫裙、簡約小飾品營造年輕親切感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

同場加映：2021波鞋｜5款「蜂蜜燕麥色」運動鞋推薦 輕易打造溫柔韓妹氣質（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

延伸閱讀：

《無法抗拒的他》韓素希3個「劉娜比小眾牌帆布包」推薦！百搭大容量韓女大生搜爆

《無法抗拒的他》韓素希「蝴蝶展翅玫瑰金項鍊」被搜爆！宋江高招送禮、娜比一戴又心動

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】