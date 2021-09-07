名牌手袋｜15款人氣「打卡手袋」推介　女星同款竟親民價就買到？

隨著各種文青Cafe興起，同時掀起一陣「打卡」熱潮。Cafe環境與枱上美食擺盤固然重要，但外形精緻的手袋亦是「打卡」吸睛的好物之一，不論是有意無意將手袋放在椅子還是枱上，均能提升整體質感，拍出IGable的絕美照片。



不論是有意無意將手袋放在椅子還是枱上，均能提升「打卡相」的整體質感。(jessica.syj@Instagram)

不少女生到Cafe的目的除了是品嚐美食，度過一個休閒下午之外，亦會打扮得美美，務求拍攝「打卡照」放於社交平台；韓國女星Jessica以至香港女星到Cafe時亦有利用手袋作道具，展露悉心打扮的穿搭造型之餘，亦可豐富照片構圖。

女星同款「打卡手袋」亦有親民價？

韓國女星Jessica其中1款「打卡手袋」為CELINE經典款Belt Bag，Belt Bag由前創意總監Phoebe Philo設計的款式之一，以梯形作手袋設計主軸，手袋翻蓋上飾有紐結皮帶細節設計，外形簡潔及高實用度吸引不少女生追捧。

Jessica其中1款「打卡手袋」為加拿大品牌 Ports 1961出品，Anouk Bag售HK$4,300。(jessica.syj@Instagram)

另外，加拿大品牌 Ports 1961 2020春夏系列款式Anouk Bag亦是Jessica的「打卡手袋」之一，方正形狀細小精緻，設有不對稱金屬Logo鎖扣，為造型增添一份復古氣息，Anouk Bag的價格售HK$4,300，屬較親民的打卡手袋款式。

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編輯推介10款「打卡手袋」

手袋是絕不能缺少的「打卡」之物，編輯推介10款「打卡手袋」，其中FENDI First和CELINE Triomphe Minaudiere更是最近一推出就憑精緻外形爆紅的款式。

FENDI First為FENDI 2021秋冬系列款式之一，特別在於其設計將「F」字母傾斜融入袋框架中，可斜揹或拆掉肩揹帶當成Clutch使用；而CELINE Triomphe Minaudiere則採用TRIOMPHE老花帆布箱形設計，配合短帶設計手挽使用，復古又高貴，獨特外形設計更能顯得時尚。

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