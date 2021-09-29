名牌鎖匙包10款推介　SAINT LAURENT拉鏈款實用　LV入門價$2XXX

名牌鎖匙包｜LOUIS VUITTON、GUCCI、DIOR等奢侈品牌均推出鎖匙包，設計簡約具辨識度；鎖匙包除了避免鎖匙刮花手袋之外，部份款式亦設掛扣，可繫掛於手袋當成飾品，增添造型感。



【名牌鎖匙包】拉鏈開合設計鎖匙包可當成散紙包使用，非常實用。(cloudofems@Instagram)

10款名牌鎖匙包推介

鎖匙是外出必備之物，要是沒有鎖匙包，只將鎖匙放置於手袋，容易刮花，又或者以「海底撈月」方式找鎖匙，費時又狼狽。LOUIS VUITTON、GUCCI等品牌推出的鎖匙包，具有開合鑰匙圈設計，又或是拉鏈開合設計，像拉鏈小袋，擺放鑰匙以外，亦可存放散紙、信用卡等，當成散紙包使用，非常實用。

《01女生》精選10款名牌鎖匙包，均屬人氣之選，包括DIOR推出的Oblique提花材質鎖匙包，正面以及鎖匙包袋均飾有品牌Logo，有6個鎖匙圈，環扣可供繫掛腰帶或手袋上，時尚精緻；Louis Vuitton鎖匙包款，經典Monogram帆布製，配合垂蓋啪鈕開合，售$2,150，為Louis Vuitton入門之選。SAINT LAURENT有1款鎖匙包以拉鏈開合，綴以品牌Logo及Matelassé斜縫線，具品牌特色之餘用途較廣。

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