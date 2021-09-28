消費券第二期｜10款$3000以內熱門手袋　Longchamp $800性價比高

【消費券／名牌手袋】消費券第二期將於10月1日派發，Tap & Go拍住賞、AlipayHK支付寶香港及WeChat Pay HK將獲發放HK$3,000，八達通則先發放HK$2,000，餘下的HK$1,000將在第三期派發。即使非所有商戶接受以消費券形式支付，但仍可當作日常洗費，在生活費中節省一筆，變相可「套現」HK$3,000用來買手袋獎勵自己，以下集結10款HK$3,000以下親民品牌手袋，不妨參考入手。



【消費券／名牌手袋】COACH迷你Cashin Tote袋身為塗層帆布印花圖案，經典又具時尚感。(COACH)

10款$3,000以內手袋推介 COACH、Longchamp新款入手

走平實路線的女生，選擇COACH Camera Bag以及Longchamp LE FOULONNÉ系列拉鏈斜背包就最適合不過，無論外形輪廓以至間隔都百搭又實用。不過，如果想要特別一點的款式，則可選擇COACH迷你Cashin Tote；以1969年首位設計師BONNIE CASHIN推出的CASHIN CARRY手袋作為設計藍本，更為手袋注入塗層帆布印花圖案，經典又具時尚感。

【消費券／名牌手袋】Anteprima Wirebag精緻與實用度兼備，就連黃翠如也是Wirebag的愛戴者。(wongtsuiyu@Instagram)

黃翠如也愛Anteprima人手編織手袋 精緻度爆登

也可考慮意大利品牌Anteprima Standard Mini Teardrop Wirebag，手袋以金屬線人手編織而成，輕巧時尚而且不易變形。Anteprima的手袋向來以針織設計作賣點，精緻與實用度兼備，受不少時尚人士及女星喜愛，就連黃翠如也是Wirebag的粉絲。

【消費券／名牌手袋】Longchamp及法國品牌Filt聯乘款式Le Pliage Filet Bag新設鮮紅色及深藍色2款顏色。(Longchamp)

Longchamp大熱款新增2款秋冬色 輕巧耐用性價比高

此外，早前在IG被「洗版」而且賣斷貨的Longchamp Le Pliage Filet Bag網袋是性價比較高的選擇；手袋為Longchamp及法國品牌Filt所推出的聯乘款式，僅售HK$800，結合Longchamp經典Le Pliage的皮革翻蓋及Filt的繩網編織袋身，除了原本經典黑色及米色，Longchamp為秋冬季新增鮮紅色及深藍色2款顏色，不但延續法式時尚，亦為網袋設計增添一份秋冬味道。

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