毛舜筠「無瑕底妝」5步教學　 $2XX粉底化出「零毛孔」性價比高

毛舜筠是數一數二的「美魔女」，60歲仍保養得宜，毛舜筠在YouTube個人頻道不時分享美妝心得，早前便公開自己的「無瑕底妝」，原來簡單5個步驟便可以有透薄貼服妝效，她亦公開平時愛用美妝品，不乏性價比高之選。



毛舜筠在YouTube個人頻道大方公開她的「無瑕底妝」步驟及其愛用美妝品。(moje115@Instagram)

毛舜筠有「美魔女」之稱，在社交平台分享素顏照，素顏下仍然狀態不俗；毛舜筠曾表示，優良好膚質遺傳自父母，也要靠後天飲食與運動習慣來維持，例如早上空腹飲1杯溫水，補充身體於晚上流失的水份，另外，食用維他命C抗氧化同時減淡細紋，她也保持運動，如跳繩、拉筋運動，務求皮膚與身段都能保持狀態。

毛舜筠曾在社交平台分享素顏照，素顏下只有淡淡的歲月痕跡，膚質仍保持不俗的狀態。(moje115@Instagram)

毛舜筠「無瑕底妝」5步教學

毛舜筠以「#MoMoments」為題，在YouTube頻道的影片分享化妝技巧，她的「無瑕底妝」，原來5個步驟便可以完成。

首先，上妝前先做好保濕步驟，噴上舒緩保濕噴霧後，將摩洛哥堅果油在手掌推開，然後按壓臉部，令皮膚吸收油份。毛舜筠提醒，如非使用按壓方式，油份便會被手部全吸收，臉部反而未能做到良好的保濕效果。

之後塗上防曬、用粉底掃將粉底推勻至全臉，及後以遮瑕掃沾上與皮膚接近的遮瑕膏，於雀斑等需要遮瑕的位置印壓，並用上淺一度遮瑕膏印壓於眼肚，並以化妝掃與粉餅重點印壓定妝。

▼▼▼【按圖看】毛舜筠「無瑕底妝」5步教學，上妝前做好保濕，用工具上底妝更細緻▼▼▼

+ 2

毛舜筠「無瑕底妝」所用美妝品

毛舜筠同時分享自己用後覺得好用的美妝品，包括其女兒推介的RARE BEAUTY粉底，她自己則推介TARTE遮瑕膏與Sephora遮瑕掃的搭配組合。

TARTE遮瑕膏遮瑕度高，塗上一層就能遮蓋大部份瑕疵，Sephora遮瑕掃的掃頭尺寸小，容易針對雀斑等細微瑕疵部位作遮瑕，好用程度令毛舜筠將其稱為「魔術棒」。

▼▼▼【按圖看】毛舜筠「無瑕底妝」所用美妝品，私心推介TARTE遮瑕膏與Sephora遮瑕掃的搭配組合？▼▼▼

+ 12

4大網路持久定妝法免脫妝？

想底妝妝容更持久，避免浮粉脫妝，緊記如毛舜筠般，做好妝前保濕，待護膚品吸收後才上妝，以免與化妝品「相撞」，導致底妝不貼服。

另外，有美妝達人亦曾分享4大有用的持久定妝法，如先上碎粉，再到粉底，或是利用大量碎粉達至控油、無瑕底妝效果。不過，不同肌膚妝效亦不一，4種持久定妝法該如何配對？同場加映｜持久底妝｜6大不脫妝貼士 用手指上粉易出油？4大定妝法配對膚質▼▼▼按圖即看4大網路持久定妝法▼▼▼

+ 8

▼▼▼同場加映｜他來自江湖︱毛舜筠日舉啞鈴瘦身 靠3招晨早凍齡法保青春？即看毛姐凍齡方法，原來全靠晨早起床「空腹」食這樣東西？▼▼▼

+ 15

▼▼▼同場加映｜毛舜筠曬幸福全家幅 與區丁平閃婚26年恩愛依然：從不勉強彼此點擊看毛舜筠的家庭照▼▼▼