UNIQLO減價｜2週限定優惠搶先看抵買單品　新款高腰牛仔褲顯高瘦

【UNIQLO減價】UNIQLO香港全線分店及網上旗艦店，9月24日至10月7日一連2週推出限定優惠，首週優惠包括大熱Sweat運動系列以及U系列T-Shirt等以優惠價發售，不妨搶先看定10大抵買減價款，包括今季新款高腰窄腳褲設計，有顯高顯瘦視覺效果，加上超彈性物料，舒適度高，值得入手。



【UNIQLO減價】UNIQLO香港全線分店及網上旗艦店於9月24日至10月7日一連2週推出限定優惠，絕不容錯過。(UNIQLO)

UNIQLO減價週開鑼 精選大熱貨品以限定價出售

UNIQLO主打LifeWear理念，以簡約舒適的設計融入用家日常穿搭中。第1週（9月24至30日）的限定減價貨品，包括Sweat運動系列單品，多款運動外套以限定價發售；超彈性Skinny Fit高腰牛仔褲由原價HK$299減至HK$249，除了是今季新款，高腰窄腳設計有助修飾腿形，帶來顯高又顯瘦的視覺效果，加上採用超彈性物料，舒適度極高，值得入手。

【UNIQLO減價】今季新款超彈性Skinny Fit高腰牛仔褲由原價HK$299減至HK$249，性價比超高。(UNIQLO)

UNIQLO APP會員獨享限定價 $59入手U系列圓領短袖Tee

此外，部份減價款式只限UNIQLO APP會員獨享，結帳時掃描APP會員號碼之條碼，就能以限定價購入，例如抗UV可攜式連帽外套及U系列圓領短袖T-Shirt。抗UV可攜式連帽外套提供素色與印花圖案選擇，有助阻隔紫外線，同時可摺疊放於附送的小袋子內，方便隨身攜帶；至於U系列圓領短袖T-Shirt由HK$79減至HK$59，相當抵買，素色設計下簡潔百搭，為秋裝轉季搭配造型首選，絕不能錯過。

▼▼▼【按圖看】UNIQLO兩週限定優惠：第1週精選減價服裝，U系列圓領短袖T-Shirt會員獨享限定價HK$59。▼▼▼

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【UNIQLO減價】U系列圓領短袖T-Shirt會員獨享限定價HK$59，簡潔百搭。(uniqlo_hk_macau@Instagram)

5招T-Shirt打結法增加時尚感

素色T-Shirt略嫌單調？不妨將下擺運用不同方法打結，變成短Tee瞬間提升時尚感。新手可先嘗試最普遍又簡易的正面打結法，先將T-Shirt向前拉形成長條形，再將尾端與開首交叉打結即可，簡單2個步驟就能完成；亦可將左右兩側下擺先打結後，再度沿第1個結的尾端打結綁成蝴蝶結，將T-Shirt打結亦能露出腰部，延長身形比例。同場加映｜T恤打結綁法教學突出腰線 5招變時尚短Tee打造黃金比例視覺顯高

▼▼▼【按圖看】5個T-Shirt打結綁法教學，大部份綁法僅2步完成，變成短Tee後露出腰部，帶視覺顯高效果。▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以活動詳情，以官方資料為準。）

▼▼▼同場加映｜Uniqlo/GU新品｜U秋冬系列藏Heattech新品 GU連身裙防UV$249入手【按圖看】由前Hermès 創意總監 Christophe Lemaire 主理的Uniqlo U系列 9月17日登陸香港，Uniqlo U 2021秋冬系列共有35款女裝，29款男裝及15款童裝。▼▼▼

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