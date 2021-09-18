名牌手袋｜CHANEL新出牛油果綠色手袋？BURBERRY姜濤袋限定色必搶

【名牌手袋】時尚界不斷推出創新設計，手袋顏色不僅局限於黑、白、啡等「穩陣」色調。近年CHANEL、DIOR、Bottega Veneta等各大品牌都不約而同推出粉嫩色系，而今年「牛油果綠色」手袋更成大熱，不論是新設計或經典手袋中，亦見其蹤影，瀰漫一份清新復古氣息。



【名牌手袋】CHANEL、DIOR、Bottega Veneta等品牌不約而同推出「牛油果綠色」手袋。(cos55555@Instagram)

牛油果綠色飽和度低，予人柔和溫暖的感覺，低調吸納旁人目光，較其他彩色調手袋容易接受，是點綴造型的好幫手。

10款「牛油果綠色」名牌手袋推介

LOEWE、Bottega Veneta最新款式手袋亦設牛油果綠色，為造型趕走沉悶感；LOEWE 2021秋冬系列中，以Goya Bag作主打，方正輪廓搭配Anagram標誌磁石扣簡約又具辨識度。Bottega Veneta則推出Daisey手袋，袋身以縫製技巧製出編織紋，綴有獨特形狀金屬環扣，並以短帶作手挽使用，復古味濃厚卻不失時尚感。

【名牌手袋】 BURBERRY為Olympia Bag「姜濤袋」新設3個限定色調，牛油果綠色就是其中之一。(yoyokulala@Instagram)

「牛油果綠色」將成大熱？「姜濤袋」新設限定色

CHANEL、DIOR等為經典手袋款式注入牛油果綠色，如CHANEL 19、Micro Lady DIOR、Saddle等，為經典中帶來新意。此外， BURBERRY亦為早前一推出就掀起搶購潮的Olympia Bag「姜濤袋」新設3個限定色調，而牛油果綠色就是其中之一。在簡約半月形輪廓下，袋身僅有拉鏈及品牌Logo，配合兩側金屬扣，低調奢華，而且款式設計較中性，不論男、女均適合使用，成為賣點之一。牛油果綠色BURBERRY Olympia Bag定價為例16,500，價錢以名牌手袋來說算是親民，粉絲們豈能錯過？

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