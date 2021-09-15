名牌｜DIOR、FENDI多色厚底鞋「增高」吸睛　彩色百搭不輸小白鞋

【名牌波鞋｜Sneakers】小白鞋容易搭配，配合厚底設計輕鬆打造纖長美腿，不過略嫌較單一，若一味只有白色，配搭造型便少了變化；彩色款式更能按照當日衣著配色作搭配，視覺效果豐富。小白鞋之外，還有哪些顏色的厚底鞋必備？



【名牌波鞋／Sneakers】彩色厚底鞋更能按照當日造型的配色作搭配，視覺效果更豐富。(seven.archive.ua@Instagram)

彩色厚底鞋點綴造型 成吸睛關鍵

彩色鞋款會難駕馭？其實不然，只要懂得搭配，彩色鞋反而有助點綴造型，令整體搭配感覺更具新鮮感。

新手入門可選以同色調的搭配方式，選相同顏色或高低一度色系的服裝配襯，造型將會更和諧統一；亦能以萬能百搭的白色服裝作配襯，若配合粉色調鞋款，不失睇頭之餘，更能大增優雅甜美感。

【名牌波鞋／Sneakers】秀智穿上DIOR ADDICT厚底鞋藍色版本。(skuukzky@Instagram)

10款彩色名牌厚底鞋打造纖長美腿

DIOR、FENDI、PRADA、Alexander McQueen等品牌均有彩色鞋款，而且更是厚底設計，有助延伸雙腿比例，視覺增高同時塑造長腿。

DIOR老花鞋履一向受歡迎，DIOR新推ADDICT款式，以覆盆子紅色Toile de Jouy圖案為主題，除了鞋跟飾有「CHRISTIAN DIOR」標誌，橡膠鞋底同樣具有「CHRISTIAN DIOR」幸運星設計，高辨識度而且細緻度十足。

PRADA的厚底鞋設計則傾向簡約，鞋側位置綴有PRADA三角形標誌，橡膠鞋底則取材自電單車輪胎，足有50毫米，穿上即有變高顯腿長的效果。

【名牌波鞋／Sneakers】PRADA厚底鞋橡膠鞋底足足有50毫米之高，一秒穿出修長美腿。(sara_surf@Instagram)

Alexander McQueen新款「Tread Slick」勢火紅人氣高？

以「Oversized Sneaker」厚底鞋風靡多年的Alexander McQueen，2021秋冬季亦推新款厚底鞋「Tread Slick」，圓形鞋頭配以流線形鞋身簡約不笨重，約售HK$3,900，比起其他品牌的厚底鞋價錢親民，為小資女之選，相信又會成為Alexander McQueen火紅大賣的款式。

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