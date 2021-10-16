2021秋冬7款精品手袋推介　BV、Prada、MJ、Burberry真實穿搭造型

2021年秋冬精品包該怎麼買？與其像無頭蒼蠅一樣在諾大的百貨公司裡亂竄，不如跟著時尚帶貨王們買！在IG上擁有逾81萬粉絲，每次只要一曬新包就引起搶購潮的許路兒，最近也陸續po出絕美IT包，今天就讓儂編替你一次盤點起來！



Burberry

平常有在關注許路兒的女孩們一定知道她是Burberry的超級鐵粉，幾乎所有品牌最新推出的包都能在她的IG版面上找到，像是近期她揹上身的這款TB肩背包，就是輪廓較方正搭配短肩帶的最新復古腋下包，非常適合用來點亮整體造型。

Bottega Veneta

自從有了各種網路社群之後，精品包的功能不再只限於裝東西，更重要的是要能幫忙拍出時髦滿點的打卡美照。這也是為何Bottega Veneta能成為網紅們人手一個、超級夯牌的原因，從最早的雲朵包、餃子包再到搭配醒目鏈帶的Mount掀蓋包，宛如包包才是整張照片的重點！

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Loewe

呼應迷你包熱潮，Loewe在2021年秋冬推出了各種以經典包為原型，放進縮小燈的Kawaii小包。而許路兒身上的這款Flamenco就是非常熱銷的一款。除了百搭、好裝的特點之外，還有它極簡的外型和繽紛配色，即便身著再普通的基本款也能為造型畫龍點睛！

Bvlgari

Bvlgari蛇頭包有多經典相信不用儂編多說，而這款粉白配色的愛心子母包雖然是七夕限量款，但激萌外型基本上完全沒有季節性，任何時候都非常時髦。如果你擔心這款包太賣萌，不妨到官網上看看同款Serpenti寬肩帶包款，輕鬆展現成熟女人的率性風采。

Prada

在Prada創意總監Raf Simons的操刀下，即便全球疫情環伺我們依舊能透過換上時髦裝束，揣摩度假好心情！在期間限定系列中，除了有黃色、白色、粉色的俏皮編織包之外，你還能看到能從2021年春夏一路戴到秋冬也不怕退流行的各式漁夫帽。

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Marc Jacobs

最懂少女心的Marc Jacobs靠著這種時髦IT包，獨霸輕奢時尚的一片江山，除了我們最熟悉的相機包之外，當然還有這款托特包。但不同於春夏推出繽紛惹眼的帆布款，秋冬順應季節性打造的皮革包型，更是讓整體質感大大加分，也讓勸敗指數大大提升。

Tory Burch

老花風潮持續席捲時尚圈，促使許多品牌都紛紛將Logo緹花運用在設計中，像是許路兒身上這款醫生包就是非常經典的T Monogram設計，除此之外我們也非常推薦女孩們關注，融入老花紋樣的草編鞋、娃娃鞋，不只外型好看也非常好穿。

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