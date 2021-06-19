WOC鍊帶包推介！30款入門手袋盤點　LV、Gucci、CHANEL外還有……

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-06-19 11:01

WOC=Wallet On Chain，意思就是裝了鏈條的錢包。早前愛馬仕Hermès終於推出WOC，讓這股風潮繼續延「燒」，但是你知道真正帶起WOC的品牌是哪個嗎？

提起WOC就不能不提到CHANEL，因為就是CHANEL讓鍊帶包一夜崛起，同時帶起「Wallet On Chain」概念！正確興起的年份不得而知，不過最初CHANEL WOC就是以經典款式為原型簡化翻蓋，保留雙C logo，比起大型包款的優雅，WOC反而更加隨性且帥氣。

無論是愛馬仕的招牌Kelly To Go和Constance Long To Go款式，還是GUCCI針對2020最新爆款Gucci Horsebit 1955馬銜鍊系列推出的鏈帶包，WOC彷彿是以原包型半價甚至更低的價格就能入手，精緻度卻依舊不減。小巧輕便的包型更是讓日常出遊更加輕盈方便，簡直是小包界裡最有顏值的實力擔當。

今天為你盤點30款精品鏈帶包，友好的價格一樣能入手大牌精品款。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：WOC鍊帶包推薦！小包界裡最有顏值實力擔當兼具的包款，30款入門精品必備款盤點】