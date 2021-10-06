魷魚遊戲｜「姜曉」鄭浩妍超模厭世臉爆紅　私下最愛CHANEL手袋？

【魷魚遊戲／姜曉／鄭浩妍／名牌手袋】Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》上架後，在劇中飾演67號「姜曉」的鄭浩妍因而人氣急升。模特兒出身的鄭浩妍曾登上紐約、倫敦、米蘭、巴黎等4大時裝騷，私下更是時尚愛好者，收藏不少CHANEL、CELINE、FENDI等名牌手袋。



鄭浩妍曾為CHANEL、Louis Vuitton、Jacquemus等國際品牌走時裝騷，為時尚界寵兒之一。(hoooooyeony@Instagram)

鄭浩妍《魷魚遊戲》爆紅 模特兒出身成為時尚界寵兒

鄭浩妍於《魷魚遊戲》以帥氣短髮以及雀斑造型飾演脫北者「姜曉」，憑一張厭世臉以及出色演技，將角色冷冽孤僻的性格設定演繹得入型入格，IG粉絲人數更火速遞升。《魷魚遊戲》為鄭浩妍首部參演劇集，在未成為演員前，鄭浩妍以參加2013年韓版《Next Top Model 4》出道，為韓國超模，曾為CHANEL、Louis Vuitton、Jacquemus等國際品牌走時裝騷，是時尚界寵兒之一。

鄭浩妍特別喜愛CHANEL手袋，除了經典Gabrielle hobo Bag之外，珍珠鏈袋與羊皮背包也是她的所愛。(hoooooyeony@Instagram)

鄭浩妍10個私藏名牌手袋 日常最愛CHANEL手袋？

鄭浩妍除了喜歡於社交平台大曬工作照以外，不時都會分享私服照片，穿搭造型以休閒打扮為主，不過鄭浩妍卻會襯上CHANEL、FENDI等名牌手袋，增加時尚氣息與高級感。鄭浩妍特別喜愛CHANEL手袋，除了經典Gabrielle hobo Bag之外，珍珠鏈袋與羊皮背包也是她的所愛。珍珠鏈袋為CHANEL 2021春夏系列，方正形狀配以經典菱格紋元素，同時將金屬鏈帶改成仿珍珠鏈帶，勾勒出浪漫優雅氛圍；羊皮背包配合菱格紋、銅色雙C Logo設計，簡約同時伴隨經典，絕不容易過時。

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鄭浩妍鍾情FENDI 超迷你手袋 入門必備

此外，鄭浩妍亦緊貼迷你手袋熱潮，入手FENDI Nano Baguette。FENDI Nano Baguette將經典Baguett演變成超迷你款式，輪廓小巧精緻，採用翻蓋和FF磁扣開合設計，可用彈簧夾將手袋連接至大型手袋或皮帶，百變又充滿時尚感，而且價格只售HK$5,269，是FENDI入門的絕佳選擇之一。

鄭浩妍亦緊貼迷你手袋熱潮，入手FENDI Nano Baguette。(hoooooyeony@Instagram)

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