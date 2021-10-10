入門級名牌手袋1萬元以下精選推介　BV、GUCCI性價比高趁早入手？

名牌手袋價格昂貴，尤其對於初入職場的女生，又或是精打細算的小資女來說，更是難以負擔。GUCCI、LOEWE、Bottega Veneta等品牌於2021年分別推出不少入門級手袋，不僅將經典人氣設計改造，售價更是萬元以下相對親民，預算有限的女生絕不能錯過！



名牌手袋｜LOEWE Cubi Anagram Bag採用Anagram帆布和小牛皮製成，餃子形狀精緻兼備大容量。(wanglili114@Instagram)

10款萬元以下名牌手袋成入門之選 BV、GUCCI性價比高

大多女生都會購買名牌的經典款式作為入門款，貪其保值又不易過時，亦會購入價格較親民的小皮具款式。各大時尚品牌於2021年將經典款式變奏成迷你版本，如Bottega Veneta就將人氣Cassette款作藍本，將原先方正形狀的Cassette變成水桶開設計，以抽繩開合，更別緻可愛，售價僅HK$6,700，為小資女必買之選；亦可考慮GUCCI Ophidia系列新款GG迷你袋，半月輪廓加上「雙G」Supreme帆布，感覺復古又吸睛，投資一個用上十年也不會過時，性價比高值得趁早入手。

名牌手袋｜GUCCI Ophidia GG迷你袋半月輪廓加上「雙G」Supreme帆布，感覺復古又吸睛。(joanday@Instagram)

人氣Chloé Woody Tote Bag推出秋冬顏色

鍾情於帆布袋款的女生，亦不能錯過Chloé Woody Tote Bag。Chloé過往僅設皮製手袋，自今年1月份推出帆布Woody Tote Bag大受追捧後，便開始設計出多款帆布袋款，不過Woody Tote Bag至今仍受時尚人士愛戴。Chloé於今季為Woody Tote Bag推出秋冬顏色，同樣以防水棉帆布製成，綴以皮革織帶及印有Chloé Logo的手挽帶，大大提升辨識度；帆布不但耐用，配合灰色，即使沾上污漬亦難於察覺。以下10個名牌手袋款式售價均在萬元以下，即使是初入職場，或是預算有限，但又想入手名牌手袋的女生，也不會過於吃力。

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