6款小資女精品銀包推介　LV、Gucci、Fendi延續logo熱COACH最抵買

女生們想展現出獨特個人品味，除完美的妝容和穿搭外，還有一樣就是——銀包！想在聚會中展現出迷人個性，絕對要留意以下6款結合「可炫耀」與「超實用」的精品銀包！別急著認定，掛上名牌就是貴的既定印象，許多大牌也是有推出1萬元以下的銀包，下面這份「萬元以下精品短銀包系列」購物清單，不妨參考一下吧！



想入手精品銀包又不想超出預算的話，必看以下6款設計精緻﹑價格相宜的入門級精品銀包系列（點擊放大閱讀）▼▼▼

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COACH ACCORDION 花園印花拉鍊銀包

COACH在今年春夏推出的COACH FOREVER系列，充滿童趣又有種精緻美感，這款米白色的ACCORDION 花園印花拉鍊銀包，印花塗層帆布與精製皮革，加上擁有12個卡槽，以拉鍊閉合設計，甚至還能裝下大尺寸手機呢！（參考價：HK$3,286）

Gucci馬銜扣1955卡片套銀包

早前GUCCI主打的1955 Horsebit馬銜扣手袋，你們都被燒到了嗎？不過，對小資女來說，咬牙買下不便宜的1955手袋還是有點難度，這時候，就把目光轉向馬銜扣1955卡片套銀包吧！結合6個卡槽、側邊還有小零錢袋的銀包，實用又好看。（參考價：HK$3,950）

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PRADA Saffiano皮革錢包

Saffiano皮革錢包展現優雅簡約的格調，大地色的皮革上壓著PRADA金屬標誌，打開還使用了跳脫的天藍色襯裡，6個卡槽、尼龍襯裡，低調卻又充滿質感。（參考價：HK$4,700）

FENDI 摺疊銀包

在低調耐看的深咖啡手繪FF浮雕老花下，襯裡使用搶眼的紅色皮革，FENDI這款小巧F is Fendi銀包，外側有口袋並採用3邊拉鏈開合設計，內層有2個平貼口袋和8個卡槽，金屬扣環也讓整個銀包更具特色，收起來也方便。（參考價：HK$4,827）

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DIOR迷你 LADY DIOR 錢包

比起老花圖騰，優雅大方的LADY DIOR錢包或許會更適合年輕小資女的氣質。迷你 LADY DIOR 錢包以漆面小牛皮精心製成，外綴有經典 Cannage 藤格紋圖案，一端掛著「D.I.O.R.」飾品，裡面附有4個卡槽、2 個貼袋和 1 個拉鏈口袋，除了石灰色外，還有裸色、奶茶色、黑色等多個顏色能選擇！（參考價：HK$5,250）

LOUIS VUITTON VICTORINE 錢包

LV向來是帶有成熟氣質的經典品牌，他們家以Monogram帆布製造的Victorine錢包，集柔美氣息和實用功能於一身，信封式的翻蓋以按扣開合，有著6個卡槽、零錢拉鍊袋，設計雅致大方，還提供3個英文字母的「壓印」服務，整個錢包超貼心。（參考價：HK$ 4,700）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】